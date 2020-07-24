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"Красных линий нет". Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии
Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T08:07
алжир
фаиз сарадж
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
ливия
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реджеп тайип эрдоган
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алжир, фаиз сарадж, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, египет, в мире

"Красных линий нет". Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии

08:00 24.07.2020 (обновлено: 08:07 24.07.2020)
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© AFP 2020 / Turkish Defence MinistryМинистр обороны Турции Хулуси Акар приветствует ливийских чиновников в Триполи
Министр обороны Турции Хулуси Акар приветствует ливийских чиновников в Триполи
© AFP 2020 / Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усилил помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. Назревает турецко-египетское столкновение. Кто сможет примирить участников противостояния, разбиралось РИА Новости.

"Нефтяной полумесяц"

Генерал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА) удерживают города Сирт и Эль-Джуфра, где расположены нефтяные терминалы, через которые в Европу уходит основной экспортный товар Ливии — углеводороды. Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем предпринимало неудачные попытки выбить оттуда силы ЛНА. Ситуация изменилась после вмешательства Турции.
Зимой Сарадж и Эрдоган договорились о финансовой и военной помощи. На побережье Сирта развернулись бои. Несмотря на явные преимущества, ПНС не удалось взять города: из-за международных посредников.
Сначала Москва и Анкара возобновили двусторонние переговоры по ливийскому урегулированию. Потом за дело взялся Каир: египетские власти всегда поддерживали Хафтара, но на этот раз вели диалог и с его противниками.
Президент ас-Сиси призвал международное сообщество примирить группировки и надавить на внешних участников конфликта, разоружить подразделения Сараджа и передать арсеналы Хафтару. Иначе египетские власти не исключили прямого участия в конфликте. Бои прекратились.
© AFP 2020 / Abdullah DomaБойцы Ливийской национальной армии в Бенгази
Бойцы ливийской национальной армии в Бенгази
© AFP 2020 / Abdullah Doma
Бойцы Ливийской национальной армии в Бенгази

Упредительная дипломатия

Несмотря на затишье, напряженность на подступах к Сирту и Эль-Джуфре сохраняется. Недавно армия Хафтара зафиксировала рост численности войск ПНС и их активные передвижения вдоль побережья. Пошли слухи, что на восточные города готовится новая атака: Сарадж заявил, что для него нет "красных линий" при наступлении на Сирт.
Армия Хафтара после весенних боев за Триполи понесла потери. Чтобы предотвратить конфликт или как минимум подготовиться к нему, власти востока обратились к Каиру. Египет тут же пообещал отправить войска.
Столкновение между Хафтаром и Сараджем может привести к открытому вооруженному противостоянию Египта и Турции, и это затронет все страны Северной Африки. Такая перспектива встревожила соседей Ливии. Одним из первых выступил президент Алжира Абдельмаджид Теббун: призвал стороны прислушаться к мнению Организации Объединенных Наций.
Противники согласились. В страну прибыла исполняющая обязанности спецпредставителя ООН по Ливии Стефани Уильямс. Разговор об урегулировании не дал прорывных результатов. Но в Алжире не опустили руки: глава МИД Сабри Букадум по горячим следам отправился в Москву.
"Алжир и Россия придерживаются договоренностей Берлинской конференции (по Ливии. — Прим. ред.). Там четко прописаны и конкретные шаги, и их последовательность, и сроки. Мы считаем, что это все вполне сохраняет актуальность", — отметил Сергей Лавров.
Букадум подтвердил: алжирская сторона против войны в Ливии. Оба министра напомнили, что участники противостояния обязались прекратить бои и не провоцировать друг друга. Еще один важный пункт — эмбарго на поставки оружия ПНС и ЛНА.
© AFP 2020 / Egyptian PresidencyПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами ливийских племен в Каире. 16 июля 2020
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами ливийских племен в Каире. 16 июля 2020 года
© AFP 2020 / Egyptian Presidency
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с лидерами ливийских племен в Каире. 16 июля 2020

Российско-турецкое миротворчество

Переговоры по ливийскому урегулированию продолжаются и между Россией и Турцией. На этой неделе сообщили о намерении создать совместную рабочую группу по Ливии — новый формат позволит действовать активнее. Конечная цель — добиться устойчивого режима прекращения огня, говорится в заявлении российского МИД.
Эксперты не исключают, что российско-турецкие консультации станут аналогом переговорного процесса по Сирии.
"По мнению Москвы, Ливия не должна попасть в сферу влияния одной страны — Турции или Египта. Только при этом условии мы сможем соблюсти интересы всех сторон. У России здесь нет фаворитов, Анкара и Каир это понимают. Ситуация напоминает переговоры по Сирии в "астанинском формате". Между Ираном и Турцией было много противоречий, но в итоге страны стали гарантами политического урегулирования", — говорит эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.
"Россия симпатизирует Хафтару, однако в целом держится нейтрально и взаимодействует с обеими сторонами противостояния, а также с Турцией, Египтом, ОАЭ, Италией и Францией, хотя не все придерживаются единых взглядов по Ливии. Не исключено, что российские власти пытаются восстановить серьезно пошатнувшееся доверие внешних сил к Хафтару. Турция пока не хочет идти на контакт с фельдмаршалом. Возможно, переговоры с Россией изменят расклад", — объясняет Орхан Гафарлы из Центра политических исследований в Анкаре.
© AP Photo / Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry via AP, PoolМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахир Сияла во время встречи в Триполи, Ливия. 17 июня 2020
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахир Сияла во время встречи в Триполи, Ливия. 17 июня 2020 года
© AP Photo / Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry via AP, Pool
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахир Сияла во время встречи в Триполи, Ливия. 17 июня 2020

Невыгодная война

Несмотря на грозную риторику Турции и Египта, эксперты исключают их прямое столкновение в Ливии. У Анкары и Каира другие интересы, и война им только помеха.
Лукьянов раскрывает экономическую подоплеку: "Турция стремится закрепить соглашение с ПНС о разделе средиземноморского шельфа — таким образом Анкара усилит позиции на переговорах об экспорте газа со странами восточного Средиземноморья. А столкновение с Египтом на ливийской территории поставит на этом крест".
Главная задача Каира — ослабление влияния исламистов, полагает эксперт. Он напоминает, что в ПНС много сторонников "Братьев-мусульман"*. Для ас-Сиси "Ихван" ("аль-Ихван аль-Муслимун"* — название "Братьев-мусульман"* на арабском) — идеологический враг. Умеренные исламисты, правящие Турцией, тоже внушают египетскому лидеру подозрения.
"Риторика Египта о готовности вторгнуться в Ливию — скорее демонстрация. Но нацелена она как раз на предотвращение военных действий. Открытое противостояние не в интересах Каира ", — считает Лукьянов.
© AFP 2020 / Mahmud TurkiaБойцы Правительства национального согласия в Ливии
Бойцы правительства национального согласия в Ливии
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
Бойцы Правительства национального согласия в Ливии
Гафарлы обращает внимание на то, что Турция в период правления в Египте исламиста Мухаммеда Мурси успела заключить с ним соглашение о разделе средиземноморского шельфа. По сути, документ аналогичен тому, что Эрдоган подписал весной с ЛНА. Но после смены власти в Каире договоренности с Анкарой утратили силу. "Отношения стран резко ухудшились. Сейчас соглашение с Сараджем по шельфу Средиземноморья — единственный способ укрепить статус Анкары в этом регионе".
Пока у внешних игроков есть тактические и прагматические интересы в Ливии прямого вооруженного столкновения удастся избежать.
Члены Ливийской национальной армии в городе Бенгази
23 июня, 08:00
Принуждение к миру. Еще одна страна готова воевать в Ливии
*Запрещенная в России террористическая организация
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АлжирФаиз СараджХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЕгипетВ мире
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