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Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Американские СМИ в ужасе от того, что происходит в некоторых городах Соединенных Штатов. Показательно, что их не беспокоят массовые протесты, убитые стражи... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:18
дональд трамп
forbes
барак обама
сша
авторы
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https://ria.ru/20200718/1574434862.html
https://ria.ru/20200707/1573971643.html
https://ria.ru/20200623/1573324556.html
Все как в романе М. Шелли, сами в лабораториях ЦРУ сотворили это "оранжевое чудовище", сами теперь и страдают. В каком то смысле, наш Президент выбрал очень удачное время для смены приоритетов правительства. Чем больше у США внутренних проблем, тем больше у нас времени для решения своих.
508
США стали жертвой собственных цветных технологий Но диктатура закона должна преобладать над этим всем Нужно всем странам выступить на стороне митингующих чтобы там власти почувствовали тот самый дисконфорт что чувствуют власти других государств где они устраивали революции
218
61
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574809350_0:187:3073:1916_1400x0_80_0_0_96c4b4db757c9fedf4a7f03709a36920.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, forbes, барак обама, сша, авторы

Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города

08:00 24.07.2020 (обновлено: 17:18 24.07.2020)
269030
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американские СМИ в ужасе от того, что происходит в некоторых городах Соединенных Штатов. Показательно, что их не беспокоят массовые протесты, убитые стражи порядка, сожженные магазины и автозаправки, а также массовые беспорядки с применением насилия. Нет, их беспокоят и пугают до нервного тика так называемые зеленые человечки — вооруженные до зубов силовики без опознавательных знаков, которые появились в этих городах и уже начали задерживать (и увозить в неизвестном направлении) наиболее активных участников столкновений, грабежей и попыток захвата федеральных учреждений.
Представители медиасообщества и сторонники Демократической партии безошибочно идентифицировали источник проблемы: по их оценкам, во всем опять (хотя и косвенно) виноват президент России, у которого Дональд Трамп якобы позаимствовал тактику применения "зеленых человечков" против политических противников. Это не метафора и не преувеличение, а сухая констатация самой настоящей медийной истерики, в рамках которой президент США обвиняется в развязывании военной агрессии против конкретных американских городов и штатов, чье руководство состоит в Демократической партии и всячески поддерживает те массовые акции политического насилия, которые вот уже почти два месяца сотрясают Америку.
Ситуация обостряется еще и из-за того, что Дональд Трамп объявил о начале некоей "спецоперации", в ходе которой деятельность федеральных силовых структур (со всеми вытекающими арестами антитрамповских активистов, участвующих в массовых беспорядках, вандализме и политическом насилии) будет расширена.
"Президент Дональд Трамп направит "большую волну" федеральных силовых структур в города США, чтобы подавить преступность. Чикаго и два других города, находящихся под контролем демократов, становятся мишенью для действий республиканского президента на фоне всплеска насилия. Но развертывание федералов в Портленде, штат Орегон, оказалось спорным. Местные чиновники говорят, что они повысили напряженность на фоне продолжающихся протестов. "Законность и правопорядок" стали ключевыми темами избирательной кампании Трампа на ноябрьских выборах", сообщает BBC.
Протестующие в Нью-Йорке
18 июля, 08:00
"Дайте денег на экстремизм": кто и что финансирует Black Lives Matter
Тема "армии Трампа" и ее использования внутри США, а также ее потенциального использования во внутриполитической борьбе после ноябрьских выборов по-настоящему сильно волнует медиасообщество. Например, вот так выглядит тематика главного утреннего шоу американского телеканала MSNBC: "Растут опасения по поводу применения Трампом "маленьких зеленых человечков". На фоне того, как президент Трамп ужесточает свою риторику и развертывает незваные и одетые в камуфляж федеральные войска в городах США, приглашенные гости программы Morning Joe обсуждают последствия для американских городов во время президентских выборов, которые, как уже заявлял Трамп, будут "сфальсифицированы".
В рамках этого индуцированного психоза в инфополе прорываются оценки, от которых отчетливо пахнет безумием, но в современных США это стандарт политического мышления. Например, профессор конституционного права Корнеллского университета Майкл Дорф на полном серьезе сравнивает действия президента США с "аннексией Крыма".
Главный специалист по американской тематике в авторитетном британском финансовом издании Financial Times Эдвард Льюс посвятил теме силового противостояния федеральных агентов и "мирных протестующих" целую разгромную колонку под заголовком "Маленькие зеленые человечки Дональда Трампа" и моментально стал героем заокеанских СМИ.
Есть несколько выводов, которые можно сделать в этом контексте, и некоторые из них являются довольно тревожными, но начнем с забавных.
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
7 июля, 08:00
Выгодна ли России американская смута?
Во-первых, если уж сравнивать условные Портленд и Чикаго (то есть города, фактически захваченные "мирными протестующими", в которых сейчас введены или вводятся части федеральных силовых структур для подавления беспорядков) с условным Крымом, а представителей федеральных силовых структур США с российскими "вежливыми людьми", то получается очень неприятный для американских журналистов вывод. Если в американской мифологии возвращение Крыма в Россию называется "аннексией" или "оккупацией", а современные Портленд и Чикаго объявляются эдаким "американским Крымом", который нельзя отдавать на растерзание Вашингтону, то сами сторонники "протестующих", а также местные губернаторы и мэры, обвиняющие Трампа в военной агрессии, являются сепаратистами, против которых президент США не просто может, а обязан использовать силовые структуры и даже армию.

Однако столь сложная логическая конструкция находится вне того уровня политического дискурса, который сейчас является американским стандартом. Журналистам важно сравнить Трампа с Путиным, а больше их ничего не интересует, и это притом что, вообще-то, опросы общественного мнения как раз и требовали от Белого дома "ввести войска" в города, в которых даже мэры и губернаторы поддерживают анархию и погромы.

"Примерно 58 процентов зарегистрированных избирателей, опрошенных Morning Consult, поддерживают развертывание военных, чтобы помочь полиции реагировать на протесты, при этом 33 процента из 1624 респондентов заявили, что они "решительно поддерживают" это, и только 30 процентов выступают против", сообщал журнал Forbes в июне, и с тех пор этот процент сторонников силового решения, скорее всего, вырос вместе с количеством трупов и сожженных зданий, да и кадры очередного штурма "мирными протестующими" здания федерального суда тоже не способствуют симпатиям к любителям уличного насилия.
А главный вывод из этой истории выглядит тревожно: американское общество продолжают активно готовить к тому, что выборы в ноябре пройдут со взаимными обвинениями в фальсификациях и что результат борьбы за власть будет определяться на американских улицах в рамках боестолкновений с применением полного спектра оружия, доступного силовым структурам и отрядам "мирных боевиков". Со стороны Трампа могут выступать как вооруженные до зубов сторонники Республиканской партии, так и представители лояльных Трампу федеральных силовых структур и армейских подразделений, а на стороне Байдена и "системной" части американского политического истеблишмента — "мирные боевики", некоторые представители региональных силовых структур (тех штатов, которые контролируются Демократической партией) и та часть армии, которая останется верной своим генералам, назначенным еще Обамой или Бушем.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
23 июня, 08:00
Что скрывается за ненавистью к Путину и Трампу
С одной стороны, такое развитие событий добьет все надежды Вашингтона на мировую гегемонию. Но, с другой стороны, США — это важный элемент мировой экономики и обладатель крупного ядерного арсенала, что не может не вызывать определенных опасений по поводу тех рисков, которые политическая деградация США создает для всего остального мира.
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Дональд ТрампForbesБарак ОбамаСШААвторы
Популярные комментарии
Все как в романе М. Шелли, сами в лабораториях ЦРУ сотворили это "оранжевое чудовище", сами теперь и страдают. В каком то смысле, наш Президент выбрал очень удачное время для смены приоритетов правительства. Чем больше у США внутренних проблем, тем больше у нас времени для решения своих.
24 июля, 08:38
Илья А.
25242045205
США стали жертвой собственных цветных технологий Но диктатура закона должна преобладать над этим всем Нужно всем странам выступить на стороне митингующих чтобы там власти почувствовали тот самый дисконфорт что чувствуют власти других государств где они устраивали революции
24 июля, 08:46
Vladimir Grenko
1841212019
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