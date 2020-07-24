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Шарлиз Терон рассказала, будет ли у "Бессмертной гвардии" продолжение
Шарлиз Терон намекнула в интервью изданию Variety на возможное продолжение "Бессмертной гвардии". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, шарлиз терон

Шарлиз Терон рассказала, будет ли у "Бессмертной гвардии" продолжение

05:03 24.07.2020
698
© Denver and Delilah Productions (2020)Кадр из фильма "Бессмертная гвардия"
Кадр из фильма Бессмертная гвардия
© Denver and Delilah Productions (2020)
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Шарлиз Терон намекнула в интервью изданию Variety на возможное продолжение "Бессмертной гвардии".
На вопрос о сиквеле актриса ответила, что такие мысли есть, но пока он не одобрен.
"Мы сейчас немного отдохнем, и с учетом того, что все мы хотим продолжать работу над этой историей, уверена, придет время, и мы начнем более предметный разговор на эту тему", — добавила она.
Популярность фильма (по прогнозам аналитиков Netflix за первые четыре недели его посмотрят 72 миллиона человек) актриса также назвала "сумасшедшей" и отметила, что не ожидала такого успеха.
Режиссер Джина Прайс-Байтвуд ранее также говорила, что сиквел вполне возможен, тем более, что у фильма, как и у графического романа, на основе которого он сделан, открытый финал: в конце появляется еще однин персонажа, которого считали мертвым.
По ее словам, автор комиксов Грег Руцка собирался написать не одну главу, а целую трилогию: "Я знаю, какой будет дальнейшая сюжетная линия, и мне она кажется захватывающей. Если аудитории будет интересно, нам есть, что рассказать".
В боевике, премьера которого состоялась на Netflix 10 июля, идет речь о бессмертных воинах, которые вдруг обнаруживают, что за ними следят.
Кадр из трейлера фильма Бессмертная гвардия
5 июля, 06:51Культура
Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон
202024
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixШарлиз Терон
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