https://ria.ru/20200724/1574777324.html
Шарлиз Терон рассказала, будет ли у "Бессмертной гвардии" продолжение
Шарлиз Терон намекнула в интервью изданию Variety на возможное продолжение "Бессмертной гвардии". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:03
2020-07-24T05:03
культура
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шарлиз терон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, шарлиз терон
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости
. Шарлиз Терон намекнула
в интервью изданию Variety на возможное продолжение "Бессмертной гвардии".
На вопрос о сиквеле актриса ответила, что такие мысли есть, но пока он не одобрен.
"Мы сейчас немного отдохнем, и с учетом того, что все мы хотим продолжать работу над этой историей, уверена, придет время, и мы начнем более предметный разговор на эту тему", — добавила она.
Популярность фильма (по прогнозам аналитиков Netflix за первые четыре недели его посмотрят
72 миллиона человек) актриса также назвала "сумасшедшей" и отметила, что не ожидала такого успеха.
Режиссер Джина Прайс-Байтвуд ранее также говорила
, что сиквел вполне возможен, тем более, что у фильма, как и у графического романа, на основе которого он сделан, открытый финал: в конце появляется еще однин персонажа, которого считали мертвым.
По ее словам, автор комиксов Грег Руцка собирался написать не одну главу, а целую трилогию: "Я знаю, какой будет дальнейшая сюжетная линия, и мне она кажется захватывающей. Если аудитории будет интересно, нам есть, что рассказать".
В боевике, премьера которого состоялась на Netflix 10 июля, идет речь о бессмертных воинах, которые вдруг обнаруживают, что за ними следят.