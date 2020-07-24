Шарлиз Терон рассказала, будет ли у "Бессмертной гвардии" продолжение

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Шарлиз Терон . Шарлиз Терон намекнула в интервью изданию Variety на возможное продолжение "Бессмертной гвардии".

На вопрос о сиквеле актриса ответила, что такие мысли есть, но пока он не одобрен.

"Мы сейчас немного отдохнем, и с учетом того, что все мы хотим продолжать работу над этой историей, уверена, придет время, и мы начнем более предметный разговор на эту тему", — добавила она.

Популярность фильма (по прогнозам аналитиков Netflix за первые четыре недели его посмотрят 72 миллиона человек) актриса также назвала "сумасшедшей" и отметила, что не ожидала такого успеха.

Режиссер Джина Прайс-Байтвуд ранее также говорила , что сиквел вполне возможен, тем более, что у фильма, как и у графического романа, на основе которого он сделан, открытый финал: в конце появляется еще однин персонажа, которого считали мертвым.

По ее словам, автор комиксов Грег Руцка собирался написать не одну главу, а целую трилогию: "Я знаю, какой будет дальнейшая сюжетная линия, и мне она кажется захватывающей. Если аудитории будет интересно, нам есть, что рассказать".