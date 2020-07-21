"Бессмертная гвардия" бьет рекорды на Netflix

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "Бессмертная гвардия" идет на Netflix c большим успехом, судя по итогам первой недели показа, . "Бессмертная гвардия" идет на Netflix c большим успехом, судя по итогам первой недели показа, сообщается в твиттере-аккаунте платформы.

По оценкам самого сервиса, высокое количество просмотров позволяет предположить, что за месяц его увидят около 72 миллионов пользователей, и он войдет в десятку самых популярных фильмов платформы, потеснив "Ирландца" Мартина Скорсезе, который занимает в ней шестое место.

Режиссер ленты Джина Принс-Байтвуд в результате станет первой чернокожей женщиной-режиссером в этом рейтинге.

Пока на первой строчке "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 миллионов просмотров за первый месяц), на второй "Птичий короб" (89 миллионов), а на третьей "Правосудие Спенсера" (85 миллионов). У "Ирландца" 64 миллиона.