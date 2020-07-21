https://ria.ru/20200721/1574594444.html
"Бессмертная гвардия" бьет рекорды на Netflix
"Бессмертная гвардия" идет на Netflix c большим успехом, судя по итогам первой недели показа, сообщается в твиттере-аккаунте платформы. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:48
2020-07-21T01:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шарлиз терон
мартин скорсезе
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, шарлиз терон, мартин скорсезе
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости
. "Бессмертная гвардия" идет на Netflix c большим успехом, судя по итогам первой недели показа, сообщается
в твиттере-аккаунте платформы.
По оценкам самого сервиса, высокое количество просмотров позволяет предположить, что за месяц его увидят около 72 миллионов пользователей, и он войдет в десятку самых популярных фильмов платформы, потеснив "Ирландца" Мартина Скорсезе, который занимает в ней шестое место.
Режиссер ленты Джина Принс-Байтвуд в результате станет первой чернокожей женщиной-режиссером в этом рейтинге.
Пока на первой строчке "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 миллионов просмотров за первый месяц), на второй "Птичий короб" (89 миллионов), а на третьей "Правосудие Спенсера" (85 миллионов). У "Ирландца" 64 миллиона.
Боевик c Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Чевителом Эджиофором и Маттиасом Шонартсом на основе одноименной серии комиксов Грега Руцки, рассказывает о группе бессмертных воинов, в ряды которых вливается новичок и за которыми начинают следить спецслужбы.