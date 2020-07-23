Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями

"В ходе переговоров они (пилоты. — Прим. ред.) представились как американские", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, один или два истребителя приблизились к иранскому лайнеру авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Отмечалось, что пилот самолета попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали несколько человек.