Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574828072.html
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Истребители перехватили иранский пассажирский самолет, передала телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-24T01:22
тегеран (город)
иран
сша
бейрут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
https://ria.ru/20200709/1574102704.html
Ура!!
17
Опять оружие или террористов перевозили?.
10
5
тегеран (город)
иран
сша
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1400x0_80_0_0_41ba854873d13f502218738099209db0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_548:0:1954:1406_1400x0_80_0_0_fefc0ef9dc361a8307d70f4f54efee87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тегеран (город), иран, сша, бейрут, в мире

Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями

23:29 23.07.2020 (обновлено: 01:22 24.07.2020)
2638
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 23 июл — РИА Новости. Истребители перехватили иранский пассажирский самолет, передала телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа.
"В ходе переговоров они (пилоты. — Прим. ред.) представились как американские", — говорится в сообщении.
По информации СМИ, один или два истребителя приблизились к иранскому лайнеру авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Отмечалось, что пилот самолета попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали несколько человек.
При этом глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров раненых нет. В Тегеране уже пообещали изучить обстоятельства происшествия.
Позже агентство Tasnim сообщило, что перехваченный по пути в Бейрут самолет вернулся в Тегеран.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
9 июля, 11:59
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия
8678321109
Обсудить 5
Тегеран (город)ИранСШАБейрутВ мире
Популярные комментарии
Ура!!
24 июля, 00:24
Арсений Новиков
5120000
Опять оружие или террористов перевозили?.
24 июля, 00:49
А Андрей Викторович
700003
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.
Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Президент России Владимир Путин
Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)
В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Фигуранты дела о гибели главы Total получили сроки до шести лет
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Лента новостейМолния