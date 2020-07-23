https://ria.ru/20200723/1574828072.html
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Истребители перехватили иранский пассажирский самолет, передала телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:29
2020-07-24T01:22
тегеран (город)
иран
сша
бейрут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
https://ria.ru/20200709/1574102704.html
Андрей Викторович
Опять оружие или террористов перевозили?.
10
5
тегеран (город)
иран
сша
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1400x0_80_0_0_41ba854873d13f502218738099209db0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_548:0:1954:1406_1400x0_80_0_0_fefc0ef9dc361a8307d70f4f54efee87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, сша, бейрут, в мире