Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574828431.html
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства происшествия с самолетом, летевшим в Ливан, сообщил официальный представитель МИД Ирана... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:58
мид ирана
тегеран (город)
иран
бейрут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_0:492:2730:2028_1400x0_80_0_0_fc882d690635c3d81ad5e51ba2c767be.jpg
https://ria.ru/20200723/1574828072.html
тегеран (город)
иран
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_0:492:2730:2028_1400x0_80_0_0_fc882d690635c3d81ad5e51ba2c767be.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_cd9f29454357085354eb7761a840baa7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_346:0:2394:2048_1400x0_80_0_0_6b941841d5b5ed1b5bfd03080c2c6ea8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид ирана, тегеран (город), иран, бейрут, в мире

МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом

23:49 23.07.2020 (обновлено: 23:58 23.07.2020)
1242
© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства происшествия с самолетом, летевшим в Ливан, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры", - сообщил Мусави, следует из опубликованного ведомством заявления.
Он также сообщил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после инцидента, сообщив, что Иран будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран.
То же послание, по его словам, было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета.
Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров раненых нет.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, после чего вылетел в Тегеран, отмечают СМИ.
Тегеран
Вчера, 23:29
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
931069
Обсудить 0
МИД ИранаТегеран (город)ИранБейрутВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Тегеран
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple
Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.
Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Торжественное вручение паспортов молодым гражданам Российской Федерации
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Палестина назвала условие для переговоров с Израилем
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Вид на Вену
В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Лента новостейМолния