В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Средние школы в ЮАР будут вновь закрыты с 27 июля до 24 августа. Исключение сделано для учеников выпускных 12-х классов, которые будут отдыхать только одну неделю – до 1 августа. Ученики 7-х классов, из которых происходит промежуточный выпуск, вернутся за парты 10 августа.