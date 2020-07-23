https://ria.ru/20200723/1574827504.html
В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Власти ЮАР приняли решение на целый месяц закрыть средние учебные заведения из-за новой вспышки коронавируса, сообщает местный телеканал News24. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:01
2020-07-23T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сирил рамафоса
юар
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574811485.html
1
юар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148002/29/1480022900_0:285:5473:3364_1400x0_80_0_0_e888f3c2e3e11e0cce09c9faa0ca90af.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сирил рамафоса, юар, в мире