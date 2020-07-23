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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574827504.html
В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Власти ЮАР приняли решение на целый месяц закрыть средние учебные заведения из-за новой вспышки коронавируса, сообщает местный телеканал News24. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сирил рамафоса
юар
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, сирил рамафоса, юар, в мире

В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

23:01 23.07.2020
225
© Fotolia / hperryЮАР
ЮАР
© Fotolia / hperry
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти ЮАР приняли решение на целый месяц закрыть средние учебные заведения из-за новой вспышки коронавируса, сообщает местный телеканал News24.
Выступая по телевидению, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что число случаев коронавирусной инфекции в стране превысило 408 тысяч, скончались около шести тысяч человек.
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Средние школы в ЮАР будут вновь закрыты с 27 июля до 24 августа. Исключение сделано для учеников выпускных 12-х классов, которые будут отдыхать только одну неделю – до 1 августа. Ученики 7-х классов, из которых происходит промежуточный выпуск, вернутся за парты 10 августа.
Учебный год, который в ЮАР длится с января по декабрь, будет окончен уже в 2021 году, отметил Рамафоса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сирил РамафосаЮАРВ мире
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