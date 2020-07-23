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От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратились в Службу безопасности Украины с требованием возбудить дело из-за того, что... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:55
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
служба безопасности украины
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сша
украина
в мире
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Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружие
В начале 2019 года Москве из-за кори закрыли на карантин две школы и хостел. Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, служба безопасности украины, верховная рада украины, сша, украина, в мире

От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"

22:55 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратились в Службу безопасности Украины с требованием возбудить дело из-за того, что американцы якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах, сообщил в четверг соавтор обращения, член партии, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
"Как и обещал, публикую очередной депутатский запрос (главы политсовета партии - ред.) Виктора Медведчука и Рената Кузьмина об американских бактериологических лабораториях в Украине. В этот раз главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook, опубликовав также копии самих обращений.
Препараты в лаборатории
26 мая, 15:13
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
По данным партии, со стороны США американские бактериологические лаборатории в Украине "курировали бывший американский сенатор Ричард Лугар и экс-президент США Барак Обама". Со стороны Украины - "высшие должностные лица государства и чиновники министерства охраны здоровья, включая бывшую исполняющую обязанности министра - Ульяну Супрун".
"Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом", - подытожил депутат.
Ранее Медведчук и Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия. После этого рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружие
23 февраля 2019, 12:00
39111202
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСШАУкраинаВ мире
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