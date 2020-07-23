От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"

"Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом", - подытожил депутат.

Ранее Медведчук и Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия. После этого рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.