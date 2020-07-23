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Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровать Минские соглашения, его слова приводятся на сайте главы государства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:38
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
симонетта соммаруга
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верховная рада украины
владимир зеленский
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А как они эти годы без расшифровок обходились? Или он тупо первый раз их открыл на днях и понял, что мозга не хватает, что бы осилить текст...
31
Что-то странное. Значит, псих с автоматом может заставить делать президента Украины то, что он хочет. А Германия, Франция и Россия не могут? При том, что у них есть не только автоматы, но и ядерное оружие.
27
23
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украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, симонетта соммаруга, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений

22:36 23.07.2020 (обновлено: 23:38 23.07.2020)
18385
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровать Минские соглашения, его слова приводятся на сайте главы государства.
В четверг украинский лидер вместе со швейцарским коллегой Симонеттой Соммаруга осмотрел пешеходный мост около контрольного пункта "Станица Луганская".
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
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Зеленский заявил, что украинская сторона выполняет свою часть минских договоренностей, при этом в Киеве ждут от другой стороны конфликта аналогичных действий.
Президент также добавил, что достигнутые договоренности о прекращении огня с 27 июля необходимо продолжить нарабатывать в контактной группе в Минске.
"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в "минском формате" — такой является договоренность. В "минском формате" все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая", — сказал он.
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Также президент Украины заявил о необходимости "расшифровать" каждый пункт "Минска"
"Тогда мы будем видеть, мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным", — резюмировал он.
Ранее в российском МИД констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что постановление Верховной рады по местным выборам нуждается в разъяснении, и призвала партнеров по "нормандскому формату" — Германию и Францию — дать оценку сложившейся ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Вчера, 22:16Сказано в эфире
Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
Представители ДНР и ЛНР рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
158119241554
Обсудить 23
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСимонетта СоммаругаМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А как они эти годы без расшифровок обходились? Или он тупо первый раз их открыл на днях и понял, что мозга не хватает, что бы осилить текст...
23 июля, 23:20
326max .
2721001
Что-то странное. Значит, псих с автоматом может заставить делать президента Украины то, что он хочет. А Германия, Франция и Россия не могут? При том, что у них есть не только автоматы, но и ядерное оружие.
23 июля, 23:02
НВНиколай Васильевич
2411001
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