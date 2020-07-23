Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровать Минские соглашения, его слова приводятся на сайте главы государства.
В четверг украинский лидер вместе со швейцарским коллегой Симонеттой Соммаруга осмотрел пешеходный мост около контрольного пункта "Станица Луганская".
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Зеленский заявил, что украинская сторона выполняет свою часть минских договоренностей, при этом в Киеве ждут от другой стороны конфликта аналогичных действий.
Президент также добавил, что достигнутые договоренности о прекращении огня с 27 июля необходимо продолжить нарабатывать в контактной группе в Минске.
"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в "минском формате" — такой является договоренность. В "минском формате" все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая", — сказал он.
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Также президент Украины заявил о необходимости "расшифровать" каждый пункт "Минска"
"Тогда мы будем видеть, мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным", — резюмировал он.
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Вчера, 22:16Сказано в эфиреПроблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
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