https://ria.ru/20200723/1574826013.html
В Боливии перенесли президентские выборы из-за коронавируса
Президентские выборы в Боливии перенесены с 6 сентября на 18 октября из-за COVID-19, сообщает газета Pagina Siete со ссылкой на главу Высшего избирательного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:42
2020-07-23T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
боливия
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574615935.html
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, боливия, в мире