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В Боливии перенесли президентские выборы из-за коронавируса
Президентские выборы в Боливии перенесены с 6 сентября на 18 октября из-за COVID-19, сообщает газета Pagina Siete со ссылкой на главу Высшего избирательного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:42
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коронавирус covid-19, боливия, в мире

В Боливии перенесли президентские выборы из-за коронавируса

21:42 23.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Президентские выборы в Боливии перенесены с 6 сентября на 18 октября из-за COVID-19, сообщает газета Pagina Siete со ссылкой на главу Высшего избирательного суда Сальвадора Ромеро.
"Высший избирательный суд решил установить дату президентских выборов на воскресенье, 18 октября 2020 года, с возможным вторым туром выборов 29 ноября", - приводит слова главы суда издание.
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20 июля, 19:21Распространение нового коронавируса
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Новое правительство Боливии после проведения выборов приступит к своим обязанностям в декабре.
В Боливии зарегистрировано 64 135 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 721 человек, скончались 2328 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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