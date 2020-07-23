В Петербурге в канаве нашли более 50 канистр с химическими реактивами

Канистры с химическими реактивами, обнаруженные в лесополосе в Пушкине

Канистры с химическими реактивами, обнаруженные в лесополосе в Пушкине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Более 50 канистр с химическими реактивами весом 805 килограммов обнаружены в лесной канаве в Более 50 канистр с химическими реактивами весом 805 килограммов обнаружены в лесной канаве в Пушкине , сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как отмечает ведомство, в мобильную экологическую дежурную службу комитета позвонил местный житель, рассказавший об обнаружении в лесополосе в Пушкине бесхозных емкостей с неизвестной жидкостью.

"Прибывшая на место бригада экологической аварийной службы обнаружила в канаве канистры с химическими реактивами. Всего было найдено 55 канистр общим весов 805 килограммов", - говорится в сообщении.

Канистры с неизвестными химическими веществами вывезены на временное хранение для утилизации. Разливов реактивов не обнаружено, уточняет городское экологическое ведомство.