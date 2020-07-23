https://ria.ru/20200723/1574821876.html
В Петербурге в канаве нашли более 50 канистр с химическими реактивами
Более 50 канистр с химическими реактивами весом 805 килограммов обнаружены в лесной канаве в Пушкине, сообщает городской комитет по природопользованию, охране... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:51
2020-07-23T19:51
пушкин
санкт-петербург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пушкин, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости.
Более 50 канистр с химическими реактивами весом 805 килограммов обнаружены в лесной канаве в Пушкине
, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Как отмечает ведомство, в мобильную экологическую дежурную службу комитета позвонил местный житель, рассказавший об обнаружении в лесополосе в Пушкине бесхозных емкостей с неизвестной жидкостью.
"Прибывшая на место бригада экологической аварийной службы обнаружила в канаве канистры с химическими реактивами. Всего было найдено 55 канистр общим весов 805 килограммов", - говорится в сообщении.
Канистры с неизвестными химическими веществами вывезены на временное хранение для утилизации. Разливов реактивов не обнаружено, уточняет городское экологическое ведомство.
"Информация о найденных канистрах с химическими веществами передана в правоохранительные и надзорные органы для проведения мероприятий по выявлению правонарушителя", - информирует комитет по природопользованию.