Мошенника осудили на шесть лет за "торговлю" должностью в Подмосковье

В марте 2014 года Хайдаров убедил потерпевшего, что может за 30 миллионов рублей помочь в согласовании его на должность главы одного из районов Подмосковья и избрании его в органы местного самоуправления. В действительности он этого сделать не мог, но в марте-апреле 2014 года получил от потерпевшего более 19 миллионов рублей.