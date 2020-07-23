Мошенника осудили на шесть лет за "торговлю" должностью в Подмосковье

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Никулинский районный суд Москвы приговорил 51-летнего Ильдуса Хайдарова к шести годам колонии за обещание устроить знакомого на должность главы подмосковного района за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Он (Хайдаров - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В марте 2014 года Хайдаров убедил потерпевшего, что может за 30 миллионов рублей помочь в согласовании его на должность главы одного из районов Подмосковья и избрании его в органы местного самоуправления. В действительности он этого сделать не мог, но в марте-апреле 2014 года получил от потерпевшего более 19 миллионов рублей.
"Суд приговорил Хайдарова к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.