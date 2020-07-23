В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника " Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника " Царское Село " в Петербурге , сообщает пресс-служба музея.

"22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века... бюст получил серьезные повреждения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мальчик находился в парке вместе с родителями и братом. Как заверил отец, ребенок уронил бюст по неосторожности.

"На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, расплачиваться за реставрацию произведения искусства придется родителям ребенка.

Бюст умирающего гиганта в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств изготовил с античного оригинала мастер Эдм Гастклу.

Осенью прошлого года на Камероновой галерее от рук школьника пострадал другой бронзовый бюст XVIII века - юноша Алкивиад.