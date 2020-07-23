https://ria.ru/20200723/1574820763.html
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" в Петербурге, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:33
2020-07-23T19:54
культура
царское село (музей-заповедник)
санкт-петербург
общество
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https://realty.ria.ru/20190925/1559118760.html
https://realty.ria.ru/20200715/1574391372.html
Ярослав Погодин
Если скульптуры находятся в таком ветхом состоянии то должны быть огорожены или убраны на реставрацию
66
Evgeniy Domichev
следить надо за своими детьми. вся "случайность" произошедшего заслуга папаши. пришли погулять не во двор на качели 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
53
7
санкт-петербург
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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царское село (музей-заповедник), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости.
Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село
" в Петербурге
, сообщает пресс-служба музея.
"22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века... бюст получил серьезные повреждения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мальчик находился в парке вместе с родителями и братом. Как заверил отец, ребенок уронил бюст по неосторожности.
"На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи", - сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, расплачиваться за реставрацию произведения искусства придется родителям ребенка.
Бюст умирающего гиганта в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств изготовил с античного оригинала мастер Эдм Гастклу.
Осенью прошлого года на Камероновой галерее от рук школьника пострадал другой бронзовый бюст XVIII века - юноша Алкивиад.
В 1780-1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, уникальное скульптурное собрание сохранилось на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней.