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В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" в Петербурге, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:54
культура
царское село (музей-заповедник)
санкт-петербург
общество
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Если скульптуры находятся в таком ветхом состоянии то должны быть огорожены или убраны на реставрацию
66
следить надо за своими детьми. вся "случайность" произошедшего заслуга папаши. пришли погулять не во двор на качели 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
53
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санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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царское село (музей-заповедник), санкт-петербург, общество

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

19:33 23.07.2020 (обновлено: 19:54 23.07.2020)
10245
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царское Село"
Музей-заповедник Царское Село
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" в Петербурге, сообщает пресс-служба музея.
"22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века... бюст получил серьезные повреждения", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, мальчик находился в парке вместе с родителями и братом. Как заверил отец, ребенок уронил бюст по неосторожности.
"На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи", - сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, расплачиваться за реставрацию произведения искусства придется родителям ребенка.
Бюст умирающего гиганта в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств изготовил с античного оригинала мастер Эдм Гастклу.
Осенью прошлого года на Камероновой галерее от рук школьника пострадал другой бронзовый бюст XVIII века - юноша Алкивиад.
В 1780-1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, уникальное скульптурное собрание сохранилось на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней.
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КультураЦарское Село (музей-заповедник)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Если скульптуры находятся в таком ветхом состоянии то должны быть огорожены или убраны на реставрацию
23 июля, 19:42
Ярослав Погодин
25020237
следить надо за своими детьми. вся "случайность" произошедшего заслуга папаши. пришли погулять не во двор на качели 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
23 июля, 19:41
Evgeniy Domichev
4800014
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