В ЛНР отменили обязательную самоизоляцию для прибывших из России

ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил режим обязательной самоизоляции для прибывающих из России, сообщила на брифинге журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Власти ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта приостановили перевозку и пропуск граждан в Российскую Федерацию. Шестнадцатого июня чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР в связи с улучшением эпидемической ситуации с коронавирусом разрешила жителям ЛНР выезд в Российскую Федерацию для получения паспорта РФ. Позже был разрешен выезд и въезд в республику из РФ всем, имеющим регистрацию на территории республики с обязательной 14-дневной самоизоляцией.
"Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия жителя ЛНР из Российской Федерации снята необходимость... 14-дневной самоизоляции", - сказала Пащенко.
Министр уточнила, что необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции сохраняется для прибывающих в ЛНР с подконтрольной Киеву территории.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.