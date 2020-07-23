Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы

"До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на время расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек. Провести открытое расследование и суд, и только по его итогам принимать окончательные кадровые решения", - рассказал Жириновский РИА Новости.