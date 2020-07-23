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Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия до последнего старалась спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала от тюрьмы и перелагала... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы

19:25 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы Р
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы Р
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия до последнего старалась спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала от тюрьмы и перелагала отстранить его от должности на время расследования.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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"До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на время расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек. Провести открытое расследование и суд, и только по его итогам принимать окончательные кадровые решения", - рассказал Жириновский РИА Новости.
По его словам, партия сделает все, чтобы "расследование было объективным, и дело было закрыто из-за отсутствия улик".
Он также рассказал, что Фургал должен был прибыть Москву за неделю до ареста, но из-за смерти брата задержался в Хабаровске. "В итоге мы смогли добиться лишь того, чтобы, по крайней мере, регион был сохранен за нами, за оппозиционной партией ЛДПР, которая и выдвигала Фургала", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также рассказал, что много раз обращался к президенту, премьеру и главам силовых ведомств по поводу ситуации вокруг раздела завода "Амурсталь". "Суть посланий одна – в Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода "Амурсталь", губернатор старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича", - пояснил он.
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112001245
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
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