https://ria.ru/20200723/1574819981.html
В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты
Мужчина, вооруженный палкой, совершил нападение на отделение почты в Харькове, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины Харьковской области. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:13
2020-07-23T19:13
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1400x0_80_0_0_de4235e14ecaee63969fa3b0f9a8c9df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, харьковская область, харьков, украина, в мире