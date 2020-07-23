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В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты
Мужчина, вооруженный палкой, совершил нападение на отделение почты в Харькове, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины Харьковской области. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:13
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ситуация на украине, харьковская область, харьков, украина, в мире

В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты

19:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции
Автомобили сотрудников украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили сотрудников украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Мужчина, вооруженный палкой, совершил нападение на отделение почты в Харькове, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины Харьковской области.
"Двадцать третьего июля около 16.17 (совпадает с мск. - ред.) в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф", - сообщается на сайте.
Злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке, после чего забрал 30 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов США) и скрылся.
На поиски грабителя ориентированы наряды полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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