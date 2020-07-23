В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты

"Двадцать третьего июля около 16.17 (совпадает с мск. - ред.) в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф", - сообщается на сайте.