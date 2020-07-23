В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 23 июл – РИА Новости. Президент Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 18531, скончались 98 пациентов, 9872 выздоровели. На лечении находятся 8560 пациентов с коронавирусом, в том числе 100 - в тяжелом состоянии, 27 - в критическом. Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа.

По данным пресс-службы, Мирзиеев в четверг проводит видеоселекторное совещание, где он отдельно затронул вопросы противодействия коронавирусу в стране.

Глава государства отметил, что ситуация с COVID-19 в Узбекистане остается серьезной. "В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

"Растет число больных в тяжелом состоянии. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии", - отметил Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его оценке, важнейшая задача на сегодня - разорвать цепь распространения вируса среди населения, для чего необходимо безусловно соблюдать требования карантина.

В Узбекистане условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.