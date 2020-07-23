Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574817419.html
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
воз
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c1de7403aea1e9416634aff526d13450.jpg
https://ria.ru/20200723/1574793679.html
https://ria.ru/20200723/1574811485.html
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:1000:562_1400x0_80_0_0_c1de7403aea1e9416634aff526d13450.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_115:0:864:562_1400x0_80_0_0_9274491400dbae2f6173df873534c6d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_208:0:770:562_1400x0_80_0_0_71971b3efa9bb67450130bf37ebf74d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, воз, узбекистан, в мире

В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса

18:31 23.07.2020
2217
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 18531, скончались 98 пациентов, 9872 выздоровели. На лечении находятся 8560 пациентов с коронавирусом, в том числе 100 - в тяжелом состоянии, 27 - в критическом. Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 14:38Распространение нового коронавируса
В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели
По данным пресс-службы, Мирзиеев в четверг проводит видеоселекторное совещание, где он отдельно затронул вопросы противодействия коронавирусу в стране.
Глава государства отметил, что ситуация с COVID-19 в Узбекистане остается серьезной. "В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
"Растет число больных в тяжелом состоянии. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии", - отметил Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его оценке, важнейшая задача на сегодня - разорвать цепь распространения вируса среди населения, для чего необходимо безусловно соблюдать требования карантина.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 17:36Распространение нового коронавируса
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
В Узбекистане условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400026
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевВОЗУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Предвыборная агитация в Минске
Представители Белоруссии и ЕС обсудили президентские выборы в республике
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии
Кошка и собака
Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Семья неандертальцев
Ученые выяснили, что неандертальцы сильнее чувствовали боль
Поезд Евростар
В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Саратовские ЗАГСы возобновят проведение торжественных бракосочетаний
Вид на Землю с борта МКС
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Уганде зафиксировали первый случай смерти от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния