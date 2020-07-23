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Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Киева есть политическая воля к перемирию в Донбассе с 27 июля, а также выразил надежду на взаимность от... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:27
андрей таран
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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андрей таран, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе

18:27 23.07.2020
1177
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Киева есть политическая воля к перемирию в Донбассе с 27 июля, а также выразил надежду на взаимность от второй стороны.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
22 июля, 21:37
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
"Документ, который был согласован вчера, как раз и дает возможность все показать свою политическую волю. У Украины такая политическая воля действительно есть. Надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли", - заявил Таран в четверг в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, согласно документу, решение о прекращении огня принимает командование вооруженных сил Украины или командования вооруженных формирований неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Военнослужащие армии Украины
19 июля, 17:31
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Ранее офиса президента Украины заявил, что соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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19 июля, 01:44
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
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Андрей ТаранЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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