Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Киева есть политическая воля к перемирию в Донбассе с 27 июля, а также выразил надежду на взаимность от второй стороны.

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

"Документ, который был согласован вчера, как раз и дает возможность все показать свою политическую волю. У Украины такая политическая воля действительно есть. Надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли", - заявил Таран в четверг в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в Facebook

По его словам, согласно документу, решение о прекращении огня принимает командование вооруженных сил Украины или командования вооруженных формирований неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее офиса президента Украины заявил, что соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного соглашения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.