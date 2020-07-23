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Ленинградская область
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Власти Ленобласти разработали план развития пушкинских мест в регионе
Власти Ленинградской области определили общий план развития пушкинских мест в регионе – в области будет выделены восемь важнейших объектов культурного наследия, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:17
ленинградская область
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353
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ленинградская область

Власти Ленобласти разработали план развития пушкинских мест в регионе

18:17 23.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области определили общий план развития пушкинских мест в регионе – в области будет выделены восемь важнейших объектов культурного наследия, связанных с именем поэта, сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.
По его словам, в регионе была создана рабочая группа, которая определила восемь важнейших объектов культурного наследия региона, связанных с именем Пушкина: здание почтовой станции, где останавливался поэт; дом, где жила няня Пушкина Арина Родионовна; главный усадебный дом и парк, принадлежавший Алексею Николаевичу Оленину – усадьба "Приютино"; усадьба "Суйда", которая принадлежала прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу и где жили родители, сестры и няня Пушкина; могила Ганнибала; памятное место, где находилась усадьба Кондратия Рылеева; усадьба, в которой в 1800-1837 годы жил мореплаватель Юрий Лисянский и усадьба Роткирха, Лелонга.
Так, в музее "Дом станционного смотрителя" планируется завершить реставрационные работы, начатые в октябре 2018 года. В "Домике няни А.С. Пушкина" – завершить локальные ремонтные работы. Для реставрации музея-усадьбы "Приютино" планируется разработка научно-проектной документации, также там будет создана новая экспозиция.
"Осуществление этих мероприятий позволит не только создать в Ленинградской области уникальный музейно-туристический кластер, посвящённый Александру Пушкину, но и реализовать наиболее продуктивные меры популяризации творчества великого русского поэта на основе историко-культурологического объединения памятных мест", - отметил Цой.
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Для памятного места, где находилась усадьба Рылеева необходимо утвердить границы территории и предмета охраны, сказал Цой.
"Мы сегодня четко понимаем, что мы будем делать в каждом месте для того, чтобы продлить память для следующих поколений", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
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