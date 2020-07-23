Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

"Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций… Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения", - написал Беглов на своей официальной странице " ВКонтакте ".

"Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией - оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы", - добавил он.