Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574815173.html
Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах
Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:02
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b0b79bb56164ca4868d2cca1bec9de43.jpg
4
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b0b79bb56164ca4868d2cca1bec9de43.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_321:0:3052:2048_1400x0_80_0_0_172eb665a89b4fd73550106a04a0959c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_662:0:2710:2048_1400x0_80_0_0_9c170f20ee82e768147eb43708ad753f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

18:02 23.07.2020
1454
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
Во вторник Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову за две недели подготовить план сокращения штатов в органах государственной власти и подведомственных организациях. Как пояснил губернатор, сокращения не коснутся медицины, образования и социальной сферы. При этом в некоторых СМИ, Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что сокращения затронут работников учреждений культуры Петербурга, которым профильный комитет городской администрации поручил представить предложения о сокращении штатов на 10%.

"Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций… Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения", - написал Беглов на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией - оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы", - добавил он.
Как пояснил губернатор Петербурга, речь идет в первую очередь о снижении числа чиновников и управленцев.
"Задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет", - отметил он.
1130014
Обсудить 4
Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
Корабль "Прогресс МС-15" взял курс на МКС
Геннадий Зюганов
Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила отношения России с Литвой
Ренато Усатый
МВД попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова подтвердила подготовку встречи России и Франции в формате "2+2"
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Стамбуле назначили трех имамов в Айя-Cофию, преобразованную в мечеть
Магазин компании Huawei в Пекине
Захарова прокомментировала меры США против Huawei
Поезд Евростар
В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния