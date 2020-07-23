Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
Во вторник Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову за две недели подготовить план сокращения штатов в органах государственной власти и подведомственных организациях. Как пояснил губернатор, сокращения не коснутся медицины, образования и социальной сферы. При этом в некоторых СМИ, Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что сокращения затронут работников учреждений культуры Петербурга, которым профильный комитет городской администрации поручил представить предложения о сокращении штатов на 10%.
"Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций… Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения", - написал Беглов на своей официальной странице "ВКонтакте".
"Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией - оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы", - добавил он.
Как пояснил губернатор Петербурга, речь идет в первую очередь о снижении числа чиновников и управленцев.
"Задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет", - отметил он.