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Захарова подтвердила подготовку встречи России и Франции в формате "2+2"
Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции в формате "2+2" в Париже прорабатывается, подтвердила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:57
россия
мария захарова
сергей лавров
сергей шойгу
франция
в мире
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353
60
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россия, мария захарова, сергей лавров, сергей шойгу, франция, в мире

Захарова подтвердила подготовку встречи России и Франции в формате "2+2"

17:57 23.07.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции в формате "2+2" в Париже прорабатывается, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что встреча глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с французскими коллегами в формате "2+2" может состояться в Париже в августе.
"Действительно, такая встреча прорабатывается. Предполагается, что в порядке очередности она пройдет в Париже, а вот дата еще не определена", - сообщила Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
16 июля, 21:32
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровСергей ШойгуФранцияВ мире
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