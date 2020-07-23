https://ria.ru/20200723/1574814805.html
Захарова подтвердила подготовку встречи России и Франции в формате "2+2"
Встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции в формате "2+2" в Париже прорабатывается, подтвердила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:57
2020-07-23T17:57
россия
мария захарова
сергей лавров
сергей шойгу
франция
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574467907.html
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_e6ca026aa3ea17e2098a5a240a3bc417.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, сергей лавров, сергей шойгу, франция, в мире