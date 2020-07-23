В Сочи усилили санитарные меры в транспорте из-за наплыва туристов

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности усилены в общественном транспорте в Сочи из-за наплыва туристов на фоне пандемии коронавируса, сообщает администрация города.
На Кубани с каждым днем увеличивается число выявляемых заболевших коронавирусом. Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях. В Сочи пляжи, кафе и рестораны проверяю специально созданные группы. Также уделяется особое внимание транспорту.
"В общественном транспорте Сочи усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Это связано с увеличением пассажиропотока в летний период. В рамках усиления мер дезинфекции в течение дня в общественном транспорте обрабатывают поручни и ручки сидений, кроме того, на перерывах автобус проветривается. Помимо этого, водители проходят ежедневную процедуру термометрии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию. Транспортные средства моют внутри и снаружи. Санитарная обработка салонов осуществляется вручную: сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. Все мероприятия фиксируются в специальном журнале учета. В целях профилактики жителям и гостям Сочи рекомендуют выбирать безналичную оплату проезда, а также соблюдать в общественном транспорте масочный режим.
"На курорте работает семь автотранспортных предприятий. Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов. Все они проходят тщательную обработку. Данные требования предъявляются ко всем перевозчикам, независимо от формы собственности. Кроме того, постоянно идет мониторинг на линии", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Тимура Кушхова.
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