В Сочи усилили санитарные меры в транспорте из-за наплыва туристов

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности усилены в общественном транспорте в Меры санитарно-эпидемиологической безопасности усилены в общественном транспорте в Сочи из-за наплыва туристов на фоне пандемии коронавируса , сообщает администрация города.

На Кубани с каждым днем увеличивается число выявляемых заболевших коронавирусом. Власти региона обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях. В Сочи пляжи, кафе и рестораны проверяю специально созданные группы. Также уделяется особое внимание транспорту.

"В общественном транспорте Сочи усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Это связано с увеличением пассажиропотока в летний период. В рамках усиления мер дезинфекции в течение дня в общественном транспорте обрабатывают поручни и ручки сидений, кроме того, на перерывах автобус проветривается. Помимо этого, водители проходят ежедневную процедуру термометрии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию. Транспортные средства моют внутри и снаружи. Санитарная обработка салонов осуществляется вручную: сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. Все мероприятия фиксируются в специальном журнале учета. В целях профилактики жителям и гостям Сочи рекомендуют выбирать безналичную оплату проезда, а также соблюдать в общественном транспорте масочный режим.