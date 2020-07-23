В МИД назвали "астанинский формат" по Сирии эффективным

В нем подчеркивается, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации обстановки в этой арабской стране и достижении политико-дипломатического урегулирования при параллельном противодействии террористической угрозе.

"Недопустима увязка выделения средств на восстановление Сирии с так называемым "политпереходом". Категорически не приемлем попытки политизировать гуманитарные аспекты конфликта в САР. Гуманитарная помощь должна осуществляться на основе руководящих принципов ООН. Выступаем за содействие в восстановлении освобожденных районов и снятие с САР односторонних санкций", - заявили в МИД РФ.