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Война в Сирии
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В МИД назвали "астанинский формат" по Сирии эффективным
Москва считает "астанинский формат" переговоров по Сирии эффективным и намерена не допустить попыток его подрыва, говорится в приуроченном к началу 75-й сессии... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:48
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РИА Новости
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353
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нур-султан, гейр педерсен, война в сирии, совет безопасности оон, москва, сирия, оон, в мире

В МИД назвали "астанинский формат" по Сирии эффективным

17:48 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва считает "астанинский формат" переговоров по Сирии эффективным и намерена не допустить попыток его подрыва, говорится в приуроченном к началу 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщении МИД РФ.
"В качестве постоянного члена СБ ООН и участника "астанинского формата" поддерживаем усилия спецпосланника Гейра Педерсена, содействуем его работе в контактах с сирийскими сторонами, в том числе по налаживанию межсирийского диалога в рамках "конституционного комитета". Открыты для взаимодействия с другими международными игроками, но не допустим подрыва эффективно работающей "Астаны", - говорится в сообщении российского дипведомства.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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В нем подчеркивается, что Москва заинтересована в скорейшей стабилизации обстановки в этой арабской стране и достижении политико-дипломатического урегулирования при параллельном противодействии террористической угрозе.
Кроме того, как указали в МИД РФ, Москва продолжит "блокировать попытки западников возложить на Дамаск ответственность за применение химоружия".
"Недопустима увязка выделения средств на восстановление Сирии с так называемым "политпереходом". Категорически не приемлем попытки политизировать гуманитарные аспекты конфликта в САР. Гуманитарная помощь должна осуществляться на основе руководящих принципов ООН. Выступаем за содействие в восстановлении освобожденных районов и снятие с САР односторонних санкций", - заявили в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенВойна в СирииСовет Безопасности ООНМоскваСирияООНВ мире
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