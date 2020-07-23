https://ria.ru/20200723/1574813436.html
МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил
Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:43
2020-07-23T19:07
мария захарова
курильские острова
япония
токио
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574198542.html
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Павлуша Кукакин
Скоро волком выть будут когда Белоруссия , Грузия и Украина вступят в НАТО
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Александр Невский
От того что Японцы 1000 раз скажут слово "халва", во рту слаще не станет)
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курильские острова
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токио
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, курильские острова, япония, токио, в мире
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах
, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Ранее Минобороны Японии представило доклад, в котором назвало Южные Курилы "незаконно оккупированными исконно японскими землями".
"Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", — отметила Захарова.
Она добавила, что в МИД удивлены оторванными от реальности заявлениями Токио. По ее словам, они пронизаны недоверием к действиям России. При этом Захарова заверила, что оборонные мероприятия нацелены исключительно на эффективное обеспечение нацбезопасности.
Курильский вопрос
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.