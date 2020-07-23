МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах , заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

Ранее Минобороны Японии представило доклад, в котором назвало Южные Курилы "незаконно оккупированными исконно японскими землями".

"Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", — отметила Захарова.

Она добавила, что в МИД удивлены оторванными от реальности заявлениями Токио. По ее словам, они пронизаны недоверием к действиям России. При этом Захарова заверила, что оборонные мероприятия нацелены исключительно на эффективное обеспечение нацбезопасности.

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.