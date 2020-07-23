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МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил
Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:07
мария захарова
курильские острова
япония
токио
в мире
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курильские острова
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария захарова, курильские острова, япония, токио, в мире

МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил

17:43 23.07.2020 (обновлено: 19:07 23.07.2020)
18228
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва не приемлет претензий Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее Минобороны Японии представило доклад, в котором назвало Южные Курилы "незаконно оккупированными исконно японскими землями".

"Так не надо говорить. Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность", — отметила Захарова.

Она добавила, что в МИД удивлены оторванными от реальности заявлениями Токио. По ее словам, они пронизаны недоверием к действиям России. При этом Захарова заверила, что оборонные мероприятия нацелены исключительно на эффективное обеспечение нацбезопасности.
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Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.
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Мария ЗахароваКурильские островаЯпонияТокиоВ мире
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