В МИД призвали к прекращению военных действий в Ливии

"Исходим из безальтернативности политического урегулирования в Ливии. Выступаем за необходимость учета мнений ливийских сторон, в том числе при планировании международного содействия по прекращению конфликта. В контактах со всеми ливийскими сторонами призываем к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых и единых государственных институтов, включая силовые структуры", - сообщили в ведомстве.