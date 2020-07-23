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В МИД призвали к прекращению военных действий в Ливии
Россия призывает к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых государственных институтов в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:43
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
триполи
ливия
египет
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, триполи, ливия, египет, в мире

В МИД призвали к прекращению военных действий в Ливии

17:43 23.07.2020
149
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия призывает к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых государственных институтов в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.
"Исходим из безальтернативности политического урегулирования в Ливии. Выступаем за необходимость учета мнений ливийских сторон, в том числе при планировании международного содействия по прекращению конфликта. В контактах со всеми ливийскими сторонами призываем к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых и единых государственных институтов, включая силовые структуры", - сообщили в ведомстве.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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