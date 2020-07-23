"Роскосмос" запустил грузовой корабль "Прогресс МС-15" к МКС

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте Роскосмоса ".

Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями, предыдущий "грузовик" "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля. Также это восьмой пуск с российских космодромов в 2020-м.

"Прогресс МС-15" доберется к МКС по сверхбыстрой схеме полета, дважды обогнув Землю. С момента старта до стыковки к МКС пройдет 3 часа 21 минута. Стыковка к отсеку "Пирс" российского сегмента МКС планируется на 20.47 мск плюс-минус три минуты. Она будет проведена в автоматическом режиме. Это будет пятый полет грузового "Прогресса" по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

По данным ЦНИИмаша , головного научного института "Роскосмоса", корабль везет на станцию топливо и газы, аппаратуру для станции, научную аппаратуру для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, рационы питания и 420 литров воды в баках.

Как рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российские космонавты помимо стандартных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем, а также рыбные блюда и напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". "Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Не без проблем

Утром 20 июля во время подготовки к старту ракеты возникли неполадки. "Союз-2.1а" с кораблем вывезли на стартовый стол, но процесс был приостановлен - "Роскосмос" сообщил о "замечаниях в работе одного из агрегатов стартового комплекса". К вечеру того же дня стало известно, что неисправность возникла в электродвигателе домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Работники космодрома в кратчайшие сроки заменили неисправный мотор, после чего подготовка к старту продолжилась.