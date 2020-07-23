"Роскосмос" запустил грузовой корабль "Прогресс МС-15" к МКС

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями, предыдущий "грузовик" "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля. Также это восьмой пуск с российских космодромов в 2020-м.
"Прогресс МС-15" доберется к МКС по сверхбыстрой схеме полета, дважды обогнув Землю. С момента старта до стыковки к МКС пройдет 3 часа 21 минута. Стыковка к отсеку "Пирс" российского сегмента МКС планируется на 20.47 мск плюс-минус три минуты. Она будет проведена в автоматическом режиме. Это будет пятый полет грузового "Прогресса" по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.
По данным ЦНИИмаша, головного научного института "Роскосмоса", корабль везет на станцию топливо и газы, аппаратуру для станции, научную аппаратуру для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, рационы питания и 420 литров воды в баках.
Как рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российские космонавты помимо стандартных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем, а также рыбные блюда и напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". "Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Не без проблем
Утром 20 июля во время подготовки к старту ракеты возникли неполадки. "Союз-2.1а" с кораблем вывезли на стартовый стол, но процесс был приостановлен - "Роскосмос" сообщил о "замечаниях в работе одного из агрегатов стартового комплекса". К вечеру того же дня стало известно, что неисправность возникла в электродвигателе домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Работники космодрома в кратчайшие сроки заменили неисправный мотор, после чего подготовка к старту продолжилась.
Сам запуск проводится во время вспышки коронавирусной инфекции в городе Байконур, расположенном рядом с космодромом, где, в том числе, живут сотрудники космодрома. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что пуску в запланированную дату это не помешает.