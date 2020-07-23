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В Киеве не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка
Украинские правоохранители не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, приватбанк, киев, украина, в мире

В Киеве не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка

17:36 23.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее в четверг пресс-служба Нацполиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева.
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"Провели проверку, никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "РБК-Украина".
Ранее в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию.
На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.
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