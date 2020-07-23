В Киеве не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее в четверг пресс-служба Нацполиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева.
"Провели проверку, никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - цитирует сообщение пресс-службы агентство "РБК-Украина".
Ранее в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию.
На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.