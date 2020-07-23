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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге отметили снижение темпов распространения коронавируса
Количество выявленных случаев COVID-19 в Петербурге не превышает 180-190 в сутки, заболеваемость снижается, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Петербурге отметили снижение темпов распространения коронавируса

17:33 23.07.2020 (обновлено: 18:09 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Петербурге не превышает 180-190 в сутки, заболеваемость снижается, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"В последние дни ежедневно в Петербурге выявляют не больше 180-190 случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения заболеваемости сокращаются", - говорится в сообщении.
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Как отмечает комздрав, с учетом предписаний Роспотребнадзора и рекомендаций экспертного медицинского сообщества, в Петербурге своевременно были приняты меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
"Это позволило снизить темпы распространения заболевания, обеспечить резерв коечного фонда больниц и приступить к поэтапному снятию ограничений", - сообщает ведомство.
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Согласно данным городского оперштаба, в Петербурге на четверг подтверждено 30 100 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 184 случая. Выздоровели 22 714 человек, скончались – 1881.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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