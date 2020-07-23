В Петербурге отметили снижение темпов распространения коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Количество выявленных случаев Количество выявленных случаев COVID-19 Петербурге не превышает 180-190 в сутки, заболеваемость снижается, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"В последние дни ежедневно в Петербурге выявляют не больше 180-190 случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения заболеваемости сокращаются", - говорится в сообщении.

Как отмечает комздрав, с учетом предписаний Роспотребнадзора и рекомендаций экспертного медицинского сообщества, в Петербурге своевременно были приняты меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Это позволило снизить темпы распространения заболевания, обеспечить резерв коечного фонда больниц и приступить к поэтапному снятию ограничений", - сообщает ведомство.

Согласно данным городского оперштаба, в Петербурге на четверг подтверждено 30 100 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 184 случая. Выздоровели 22 714 человек, скончались – 1881.