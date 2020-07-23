https://ria.ru/20200723/1574811485.html
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Патологоанатомы из американской клиники LSU Health обнаружили, что коронавирус, вероятно, вызывает не поражение сердечной мышцы, связанное с миокардитом, как... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:36
2020-07-23T19:30
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Патологоанатомы из американской клиники LSU Health обнаружили, что коронавирус
, вероятно, вызывает не поражение сердечной мышцы, связанное с миокардитом, как считалось ранее, а уникальный паттерн гибели клеток в ее отдельных частях. Об этом рассказал доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде, чьи слова приводит портал EurekAlert
.
По словам Хайде, врачи определили как грубые, так и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение версию о том, что тяжелые формы коронавирусной инфекции сопровождаются типичным миокардитом. Он напомнил, что механизм травмирования сердца при COVID-19 неизвестен, однако полученные данные помогут лучше понять течение заболевания и своевременно назначить необходимое лечение.
Патологоанатомы обнаружили, что SARS-CoV-2, в отличие от SARS, не присутствует в клетках. Доктор медицинских наук Шэрон Фокс также отметила, что диффузное альвеолярное повреждение вместе с увеличенным правым желудочком могут указывать на сильнейшую нагрузку на сердце.
Хайде подчеркнул, что нельзя исключить эндотелиального повреждения, вызванного цитокинами. Важную роль может играть и эффект "цитокиновой бури", добавил медик.
Патологоанатомы провели вскрытие 22 умерших от коронавируса пациентов в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет второго типа. Кроме того, часть из них страдала от ожирения.
По последним данным ВОЗ
, число случаев COVID-19 во всем мире достигло почти 15 миллионов, 618 тысяч человек скончались. Больше всего заболевших в США
, Бразилии
и Индии
. В России число случаев заражения превысило 795 тысяч, 12,8 тысячи человек умерли, 580 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.