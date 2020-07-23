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Глава Татарстана предложил создать первую в России бондовую зону
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству РФ рассмотреть возможность создания в республике первой в стране бондовой зоны для трансграничной РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:16
республика татарстан
фарид абдулганиев
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фарид абдулганиев, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

Глава Татарстана предложил создать первую в России бондовую зону

17:16 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству РФ рассмотреть возможность создания в республике первой в стране бондовой зоны для трансграничной интернет-торговли, сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена.
Бондовой зоной (бондовыми складами) называют территорию с особым статусом – таможенные пошлины и налоги платятся не при поступлении товаров на хранение, а уже при их приобретении конечным покупателем-физлицом. Благодаря этому, например, невостребованный товар можно вернуть в родную страну без уплаты пошлин и налогов.
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"Минниханов направил письмо в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность организации в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны, ориентированной на трансграничную интернет-торговлю", - говорится в сообщении.
По мнению Минниханова, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти.
Отмечается, что в настоящее время развитию бондовых зон В2В2С на территории РФ препятствует отсутствие соответствующего нормативного регулирования. Действующие таможенные нормы не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров в почтовых отправлениях в адрес физических лиц на территории Евразийского экономического союза при использовании модели таможенного склада.
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Минниханов считает, что модель бондовых складов В2В2С является не только эффективной мерой поддержки и развития несырьевого розничного экспорта по каналам трансграничной интернет-торговли, но и успешным инструментом регулирования импорта в почтовых отправлениях в адрес физических лиц с упрощенной системой администрирования таможенных сборов и платежей с каждого отправления. По данным экспертов, при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут составить более 17 миллиардов рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях.
По информации бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, в рамках подготовки к реализации проекта создания в Татарстане бондовой зоны принято решение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители татарстанских министерств и ведомств, таможни, а также участников российского рынка дистанционной торговли. Рабочая группа должна будет разработать дорожную карту по реализации проекта и выработать предложения, которые в дальнейшем будут вынесены на уровень федерального правительства.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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