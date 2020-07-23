Глава Татарстана предложил создать первую в России бондовую зону

КАЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству РФ рассмотреть возможность создания в республике первой в стране бондовой зоны для трансграничной интернет-торговли, сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена.

Бондовой зоной (бондовыми складами) называют территорию с особым статусом – таможенные пошлины и налоги платятся не при поступлении товаров на хранение, а уже при их приобретении конечным покупателем-физлицом. Благодаря этому, например, невостребованный товар можно вернуть в родную страну без уплаты пошлин и налогов.

"Минниханов направил письмо в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность организации в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны, ориентированной на трансграничную интернет-торговлю", - говорится в сообщении.

По мнению Минниханова, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти.

Отмечается, что в настоящее время развитию бондовых зон В2В2С на территории РФ препятствует отсутствие соответствующего нормативного регулирования. Действующие таможенные нормы не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров в почтовых отправлениях в адрес физических лиц на территории Евразийского экономического союза при использовании модели таможенного склада.

Минниханов считает, что модель бондовых складов В2В2С является не только эффективной мерой поддержки и развития несырьевого розничного экспорта по каналам трансграничной интернет-торговли, но и успешным инструментом регулирования импорта в почтовых отправлениях в адрес физических лиц с упрощенной системой администрирования таможенных сборов и платежей с каждого отправления. По данным экспертов, при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут составить более 17 миллиардов рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях.