Посол России в Индии заявил о возросшей актуальности БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – РИА Новости. Угроза Угроза коронавируса представляет собой возможность объединить усилия для решения общей задачи, в связи с этим актуальность БРИКС растет, предлагая платформы для диалога по широкому кругу вопросов глобального и регионального сотрудничества, сказал посол России в Индии Николай Кудашев

"БРИКС не был изобретен для борьбы с кем-либо или сдерживания кого-либо, а для поддержки усилий международного сообщества по вопросам, связанным с миром и устойчивым развитием, демократизацией глобального управления, реформированием финансовой и экономической архитектуры, развитием гуманитарных контактов", - сказал посол во время вебинара "Российско-индийские отношения и пандемический тест глобального управления", организованного российским экспертным советом БРИКС, Национальным комитетом по исследованиям БРИКС и индийским Исследовательским фондом Observer Research Foundation.

"В то же время мы против любых односторонних геополитически мотивированных действий и незаконных экстерриториальных санкций, которые создают нестабильность, недоверие и непредсказуемость", - отметил он.

Кудашев отметил, что вспышка COVID-19 принесла много изменений в жизнь, и это вызов для международных отношений.

"На этом фоне особенно важно, чтобы принципы, которые составляют основу нашего специального и привилегированного стратегического партнерства, остались неизменными: взаимное уважение, приверженность центральной роли ООН и другие. Вместе мы движемся к справедливому равноправному многополярному миру. Вот почему наше взаимодействие продолжает расти даже во время пандемии… Мы пользовались исключительным сотрудничеством против COVID-19, в том числе в плане поставок жизненно важных лекарств и взаимной поддержки по репатриации граждан, оказавшихся в бедственном положении", - сказал он.

Кудашев отметил, что сегодня, "когда Индия готовится к тому, чтобы занять пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, все больше растет ожидание того, что мы еще больше укрепим нашу координацию в рамках БРИКС по текущей международной повестке дня".