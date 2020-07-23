Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574809929.html
Посол России в Индии заявил о возросшей актуальности БРИКС
Угроза коронавируса представляет собой возможность объединить усилия для решения общей задачи, в связи с этим актуальность БРИКС растет, предлагая платформы для РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:12
коронавирус covid-19
николай кудашев
брикс
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151425/06/1514250609_0:25:1024:601_1400x0_80_0_0_ed882a7381f898974f3c65ec2e7e9055.jpg
https://ria.ru/20200723/1574793514.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151425/06/1514250609_0:25:1024:601_1400x0_80_0_0_ed882a7381f898974f3c65ec2e7e9055.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151425/06/1514250609_96:0:929:625_1400x0_80_0_0_cd75b0bfc5d183834b0e82c163179c7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151425/06/1514250609_200:0:825:625_1400x0_80_0_0_89a9fd76b19e415b6d2059baa93a43c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, николай кудашев, брикс, индия, в мире

Посол России в Индии заявил о возросшей актуальности БРИКС

17:12 23.07.2020
136
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл – РИА Новости. Угроза коронавируса представляет собой возможность объединить усилия для решения общей задачи, в связи с этим актуальность БРИКС растет, предлагая платформы для диалога по широкому кругу вопросов глобального и регионального сотрудничества, сказал посол России в Индии Николай Кудашев.
"БРИКС не был изобретен для борьбы с кем-либо или сдерживания кого-либо, а для поддержки усилий международного сообщества по вопросам, связанным с миром и устойчивым развитием, демократизацией глобального управления, реформированием финансовой и экономической архитектуры, развитием гуманитарных контактов", - сказал посол во время вебинара "Российско-индийские отношения и пандемический тест глобального управления", организованного российским экспертным советом БРИКС, Национальным комитетом по исследованиям БРИКС и индийским Исследовательским фондом Observer Research Foundation.
Флаги стран-участников БРИКС
Вчера, 14:36
Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября
"В то же время мы против любых односторонних геополитически мотивированных действий и незаконных экстерриториальных санкций, которые создают нестабильность, недоверие и непредсказуемость", - отметил он.
Кудашев отметил, что вспышка COVID-19 принесла много изменений в жизнь, и это вызов для международных отношений.
"На этом фоне особенно важно, чтобы принципы, которые составляют основу нашего специального и привилегированного стратегического партнерства, остались неизменными: взаимное уважение, приверженность центральной роли ООН и другие. Вместе мы движемся к справедливому равноправному многополярному миру. Вот почему наше взаимодействие продолжает расти даже во время пандемии… Мы пользовались исключительным сотрудничеством против COVID-19, в том числе в плане поставок жизненно важных лекарств и взаимной поддержки по репатриации граждан, оказавшихся в бедственном положении", - сказал он.
Кудашев отметил, что сегодня, "когда Индия готовится к тому, чтобы занять пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, все больше растет ожидание того, что мы еще больше укрепим нашу координацию в рамках БРИКС по текущей международной повестке дня".
"Мы считаем, что, двигаясь к этим задачам, мы подойдем к предстоящему осенью этого года саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге с солидными достижениями и планами, которые заложат основу для предстоящего индийского председательства в группе в 2021 году", - сказал посол.
820000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Николай КудашевБРИКСИндияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД
Пробирка с лекарственным препаратом
МИД ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперты BEA завершили анализ самописцев сбитого под Тегераном самолета
Сотрудники федеральных правоохранительных органов разгоняют протестующих у здания федерального суда в Портленде. Скриншот видео
В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США
Санна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС
Здание Министерства иностранных дел РФ
Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Татарстана предложил создать первую в России бондовую зону
Магазин компании Huawei в Пекине
Захарова прокомментировала меры США против Huawei
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния