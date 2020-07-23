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Эксперты BEA завершили анализ самописцев сбитого под Тегераном самолета
Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершили анализ данных, полученных с бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:09
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
франция
иран
украина
в мире
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, франция, иран, украина, в мире

Эксперты BEA завершили анализ самописцев сбитого под Тегераном самолета

17:09 23.07.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершили анализ данных, полученных с бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета, говорится в сообщении Бюро в Twitter.
"Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Анализ данных с речевого самописца (CVR) и регистратора полётных данных (FDR) завершён после четырёх дней скоординированной технической работы", - сообщает BEA.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
20 июля, 16:58
Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing
Отмечается, что иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) "благодарит BEA за то, что приняли запрос о технической помощи и за то, что обеспечили отличную и прозрачную работу с высоким уровнем навыков".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800ФранцияИранУкраинаВ мире
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