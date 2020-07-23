Эксперты BEA завершили анализ самописцев сбитого под Тегераном самолета

ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершили анализ данных, полученных с бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета, говорится в сообщении Бюро в Twitter.
"Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Анализ данных с речевого самописца (CVR) и регистратора полётных данных (FDR) завершён после четырёх дней скоординированной технической работы", - сообщает BEA.
Отмечается, что иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) "благодарит BEA за то, что приняли запрос о технической помощи и за то, что обеспечили отличную и прозрачную работу с высоким уровнем навыков".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.