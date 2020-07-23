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Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
хабаровский край
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https://ria.ru/20200723/1574781887.html
Громкое заявление, только в качестве кого этот бывший бандит вернётся в Хабаровск?
67
А толку от помилования. Если он виновен, то он всё равно не сможет больше стать мэром или губернатором, или кем он там был. Все должности ему закрыты будут. Обычная политика. У властей был на него компромат и просто ждали, когда этот компромат в действие привести. Судить за преступление, которое 15 лет назад было - это бред. Он что, скрывался что ли от кого-то. Это публичный человек и всё там про него все знали прекрасно. Просто молчали. А щас он стал неудобен и от него избавиться решили
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, хабаровский край

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

17:07 23.07.2020 (обновлено: 19:27 23.07.2020)
25885
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По словам Жириновского, в процессе над Сергеем Фургалом возможны два сценария. Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
"Но мы добьемся, обещаю вам это, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", — заявил Жириновский.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийХабаровский край
Популярные комментарии
Громкое заявление, только в качестве кого этот бывший бандит вернётся в Хабаровск?
23 июля, 17:13
валера удовиченко
37200028
А толку от помилования. Если он виновен, то он всё равно не сможет больше стать мэром или губернатором, или кем он там был. Все должности ему закрыты будут. Обычная политика. У властей был на него компромат и просто ждали, когда этот компромат в действие привести. Судить за преступление, которое 15 лет назад было - это бред. Он что, скрывался что ли от кого-то. Это публичный человек и всё там про него все знали прекрасно. Просто молчали. А щас он стал неудобен и от него избавиться решили
23 июля, 17:34
Константин Е
31210128
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