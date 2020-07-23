https://ria.ru/20200723/1574809460.html
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:07
2020-07-23T19:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
хабаровский край
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https://ria.ru/20200723/1574790660.html
https://ria.ru/20200723/1574781887.html
валера удовиченко
Громкое заявление, только в качестве кого этот бывший бандит вернётся в Хабаровск?
67
Константин Е
А толку от помилования. Если он виновен, то он всё равно не сможет больше стать мэром или губернатором, или кем он там был. Все должности ему закрыты будут. Обычная политика. У властей был на него компромат и просто ждали, когда этот компромат в действие привести. Судить за преступление, которое 15 лет назад было - это бред. Он что, скрывался что ли от кого-то. Это публичный человек и всё там про него все знали прекрасно. Просто молчали. А щас он стал неудобен и от него избавиться решили
63
36
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, хабаровский край