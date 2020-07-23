В Киеве проверяют сообщение о "подозрительном" предмете в отделении банка

На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.