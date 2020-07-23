https://ria.ru/20200723/1574808491.html
В Киеве проверяют сообщение о "подозрительном" предмете в отделении банка
Украинские правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:00
2020-07-23T17:00
ситуация на украине
приватбанк
виталий кличко
киев
украина
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_05664fedc5c49e2a9f18ad82512e7df5.jpg
Политолог: безысходность - одна из причин роста терроризма на Украине
Политолог Александр Дудчак. О террористическом акте в украинском городе Луцк.
https://ria.ru/20200723/1574800891.html
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_05664fedc5c49e2a9f18ad82512e7df5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, приватбанк, виталий кличко, киев, украина, в мире