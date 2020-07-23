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В Киеве проверяют сообщение о "подозрительном" предмете в отделении банка
Украинские правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:00
ситуация на украине
приватбанк
виталий кличко
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, приватбанк, виталий кличко, киев, украина, в мире

В Киеве проверяют сообщение о "подозрительном" предмете в отделении банка

17:00 23.07.2020
54
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию.
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"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Выехали все профильные службы. Сейчас проверяют", - цитирует сообщение пресс-службы полиции агентство УНН.
Как уточняет агентство, "подозрительный" предмет обнаружили в отделении Приватбанка на улице Крещатик в Киеве.
На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.
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Ситуация на УкраинеПриватБанкВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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