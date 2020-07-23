Ученый прокомментировал запуск китайского зонда к Марсу

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запуск Китаем к Запуск Китаем к Марсу зонда с орбитальным и посадочным аппаратами, а также ровером - это амбициозная задача, самой главной сложностью которой станет посадка на планету, заявил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

Китай 23 июля запустил первый национальный зонд по исследованию Марса " Тяньвэнь-1 " ("Вопросы к небу-1"). 20 июля к Марсу с помощью японской ракеты отправился зонд ОАЭ. На 30 июля планируется запуск на Красную планету ровера США.

"Нужно за них порадоваться, они молодцы. Совершая свой первый марсианский проект, они сразу же решились на орбитальный аппарат, посадку и изготовление марсохода. Это, безусловно, амбициозные планы. Их нужно за это похвалить. Они имеют все шансы присоединиться к клубу марсианских космических держав", - сказал Митрофанов, комментируя состоявшийся запуск.

Главная миссия аппарата - поиск возможных признаков присутствия на Марсе следов существовавшей жизни или текущей биологической активности. "Многоклеточной жизни на Марсе, скорее всего, нет. Но вот примитивная форма, которая была на Земле 2,5-3 миллиарда лет назад, это очень интересно найти", - сказал ученый.

Посадочный аппарат с ровером должны совершить посадку в долине Утопия. В этом районе уже садился в свое время американский аппарат "Викинг-2". В глубине под поверхностью долины скрывается толща водяного льда. "Это на самом деле марсианская вечная мерзлота. Как находят мамонтов в ледяных слоях, может быть, в этом льду можно поисследовать признаки сложных молекулярных соединений", - предположил Митрофанов.

В то же время у российского ученого вызвал озабоченность вопрос стерилизации космического аппарата перед его запуском к Марсу. Поскольку китайская сторона не сообщала, выполнялся ли процесс международных требований к таким миссиям, чтобы исключить занос земной жизни на другие небесные тела, правило так называемой "планетарной защиты". "Если вдруг окажется, что в долине есть благоприятная среда для бактерий, запросто можно этих бактерий занести и потом не понимать - земная то жизнь или марсианская", - сказал Митрофанов.