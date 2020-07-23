Жителю Волгограда дали десять лет колонии за похищение человека

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Волгоградец Сергей Шаталов, который несколько лет скрывался от следствия за границей, приговорен к 10 годам колонии строго режима за похищение человека, с которого он требовал 20 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее СК РФ сообщал, что в 2013 году Шаталов и двое его знакомых решили ограбить мужчину, который находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы. Они рассчитывали, что человек в бегах не будет сообщать о преступлении в полицию. Шаталов с подельниками в камуфляжной форме ворвались в квартиру, избили его и похитили 750 тысяч рублей, 80 тысяч евро, золотые часы и украшения, документы и ключи от дорогих автомобилей и мотоцикла, а также комплекты зимних автошин. Затем, по информации ведомства, грабители отвезли мужчину на дачу в Советском районе Волгограда, которую сняли заранее, и неделю пытали, приковав к стене наручниками. Похитители требовали еще 20 миллионов рублей. Их жертве "чудом удалось сбежать", отмечал СК. К тому времени о его пропаже друзья сообщили в полицию.
Похищенный тоже обратился с заявлением в полицию, но столкнулся там с коррумпированным участковым, который вымогал деньги как с потерпевшего, чтобы заняться расследованием (за 900 тысяч рублей), так и с одного из похитителей, откупившегося за 500 тысяч, сообщал СК. Преступная деятельность участкового была раскрыта службой собственной безопасности ГУ МВД по региону и УФСБ, позже он был приговорен к 5 годам колонии. В ходе расследования дела участкового выяснились детали похищения мужчины. По информации СК, двое причастных были привлечены к ответственности и получили по 8,5 года колонии, но Шаталов скрылся и шесть лет "скитался по разным странам, побывав почти на всех континентах Земного шара", пока весной 2019 года не был задержан в Португалии и экстрадирован в Волгоград. Ему предъявлено обвинение по статьям "Разбой", "Похищение человека" и "Вымогательство".
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина.