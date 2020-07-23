Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574806386.html
Жителю Волгограда дали десять лет колонии за похищение человека
Волгоградец Сергей Шаталов, который несколько лет скрывался от следствия за границей, приговорен к 10 годам колонии строго режима за похищение человека, с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:43
следственный комитет россии (ск рф)
португалия
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://ria.ru/20200717/1574474603.html
1
португалия
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1400x0_80_0_0_32354e25af8ccb17f8b317efcd0993ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_62:0:1438:1376_1400x0_80_0_0_43cb94e0eb9a8428138b6734bff2bcd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), португалия, волгоградская область, происшествия

Жителю Волгограда дали десять лет колонии за похищение человека

16:43 23.07.2020
1090
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Волгоградец Сергей Шаталов, который несколько лет скрывался от следствия за границей, приговорен к 10 годам колонии строго режима за похищение человека, с которого он требовал 20 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее СК РФ сообщал, что в 2013 году Шаталов и двое его знакомых решили ограбить мужчину, который находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы. Они рассчитывали, что человек в бегах не будет сообщать о преступлении в полицию. Шаталов с подельниками в камуфляжной форме ворвались в квартиру, избили его и похитили 750 тысяч рублей, 80 тысяч евро, золотые часы и украшения, документы и ключи от дорогих автомобилей и мотоцикла, а также комплекты зимних автошин. Затем, по информации ведомства, грабители отвезли мужчину на дачу в Советском районе Волгограда, которую сняли заранее, и неделю пытали, приковав к стене наручниками. Похитители требовали еще 20 миллионов рублей. Их жертве "чудом удалось сбежать", отмечал СК. К тому времени о его пропаже друзья сообщили в полицию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 июля, 06:35
В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
Похищенный тоже обратился с заявлением в полицию, но столкнулся там с коррумпированным участковым, который вымогал деньги как с потерпевшего, чтобы заняться расследованием (за 900 тысяч рублей), так и с одного из похитителей, откупившегося за 500 тысяч, сообщал СК. Преступная деятельность участкового была раскрыта службой собственной безопасности ГУ МВД по региону и УФСБ, позже он был приговорен к 5 годам колонии. В ходе расследования дела участкового выяснились детали похищения мужчины. По информации СК, двое причастных были привлечены к ответственности и получили по 8,5 года колонии, но Шаталов скрылся и шесть лет "скитался по разным странам, побывав почти на всех континентах Земного шара", пока весной 2019 года не был задержан в Португалии и экстрадирован в Волгоград. Ему предъявлено обвинение по статьям "Разбой", "Похищение человека" и "Вымогательство".
"С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина.
1223010
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)ПортугалияВолгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Подмосковье ищут мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Россия направила медицинскую помощь в Сирию для борьбы с коронавирусом
Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Нижегородской области пенсионера задавил собственный внедорожник
Взлом автомобиля
Житель Красноярского края в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Сотрудник полиции
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Автомобили полиции
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Иконки социальных сетей на экране смартфона
В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния