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Собянин оценил ситуацию с проведением школьных выпускных
Основной выпускной вечер пройдет в столичном Парке Горького в пятницу, 24 июля, но школы, где есть большие актовые и спортивные залы, могут принять решение... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:38
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин оценил ситуацию с проведением школьных выпускных

16:36 23.07.2020 (обновлено: 16:38 23.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основной выпускной вечер пройдет в столичном Парке Горького в пятницу, 24 июля, но школы, где есть большие актовые и спортивные залы, могут принять решение провести локальные выпускные, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Что касается выпускного, 24 числа будет выпускной в Парке Горького - это уже начинает быть такой городской традицией. Что касается каких-то локальных выпускных в школах, то сами школы, у которых есть большие актовые залы, большие спортивные залы, где можно спокойно это проводить, могут принять решение и проводить там. Но основное мероприятие будет в Парке Горького", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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