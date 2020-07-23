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Очевидец снял на видео, как Макрон попал подростку мячом в голову
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с молодежью в замке Шамбор 22 июля решил сыграть с ними футбол, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:15
2020-07-23T16:49
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