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Очевидец снял на видео, как Макрон попал подростку мячом в голову
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с молодежью в замке Шамбор 22 июля решил сыграть с ними футбол, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 23.07.2020
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Очевидец снял на видео, как Макрон попал подростку мячом в голову

16:15 23.07.2020 (обновлено: 16:49 23.07.2020)
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© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Шамбор
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Шамбор
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с молодежью в замке Шамбор 22 июля решил сыграть с ними футбол, передает радиостанция Europe 1.
Однако во время игры он случайно попал мячом в голову одному из игроков.
Пользователь Twitter Gilles Gallinaro показал этот момент на видео. Игра, несмотря на инцидент, продолжилась.
Макрон приехал в Шамбор, чтобы принять участие в программе, которая рассчитана на молодежь, не имеющую возможности где-либо отдохнуть.
Президент США Дональд Трамп
20 октября 2019, 17:30
Трамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"
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23 июля, 16:17
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