Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска

В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска

© Фото : Департамент уголовного розыска Украины В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Мужчина, захвативший полицейского в Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве , отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

Сам злоумышленник скрылся в лесу в Решетиловском районе, сейчас его разыскивают. В полиции подтвердили эту информацию, уточнив, что заложник невредим.

В четверг утром ранее судимого Романа Срипника попытались задержать за угон автомобиля. Он оказал сопротивление и взял в заложники сотрудника полиции, после чего в результате переговоров обменял его на начальника управления полковника Виталия Шияна.

После этого Срипник с Шияном покинул город на предоставленной ему машине и поехал в направлении Киева. Его главным требованием было избежание уголовной ответственности. Губернатор Полтавской области заявлял, что это невозможно.

Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов.