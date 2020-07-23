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Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:37
захват заложника в полтаве
ситуация на украине
полтава
украина
в мире
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А ведь Соловей оказался прав, когда сказал что Зеленский открыл "ящик Пандоры".
12
Признаком дурного тона стало в Украине, не взять заложника или не поговорить с президентом по телефону.
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полтава
украина
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784757_80:107:714:464_1400x0_80_0_0_4483c7225cfd1dbe26387f535e780c46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложника в полтаве, ситуация на украине, полтава, украина, в мире

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

15:53 23.07.2020 (обновлено: 16:37 23.07.2020)
9690
© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
Сам злоумышленник скрылся в лесу в Решетиловском районе, сейчас его разыскивают. В полиции подтвердили эту информацию, уточнив, что заложник невредим.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
Вчера, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
В четверг утром ранее судимого Романа Срипника попытались задержать за угон автомобиля. Он оказал сопротивление и взял в заложники сотрудника полиции, после чего в результате переговоров обменял его на начальника управления полковника Виталия Шияна.
После этого Срипник с Шияном покинул город на предоставленной ему машине и поехал в направлении Киева. Его главным требованием было избежание уголовной ответственности. Губернатор Полтавской области заявлял, что это невозможно.
Политолог: безысходность - одна из причин роста терроризма на Украине
22 июля, 19:42Актуально
Политолог: безысходность - одна из причин роста терроризма на Украине
Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов.
Злоумышленник потребовал от президента призвать всех смотреть фильм "Земляне" и отпустил людей после выполнения этого условия. Никто не пострадал.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
34875238
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Захват заложника в ПолтавеСитуация на УкраинеПолтаваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А ведь Соловей оказался прав, когда сказал что Зеленский открыл "ящик Пандоры".
23 июля, 16:13
Дмитрий Попов
1200000
Признаком дурного тона стало в Украине, не взять заложника или не поговорить с президентом по телефону.
23 июля, 16:35
hhuanamari
1100000
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