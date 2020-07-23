https://ria.ru/20200723/1574800684.html
Вылеченного в Челябинске львенка увезут в Танзанию
Львенка Симбу, которому в Челябинске вылечили сломанные лапы, перевезут на постоянное проживание в Танзанию в конце сентября, сообщается на странице фонда... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:51
2020-07-23T15:51
челябинск
африка
животные
общество
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челябинск
африка
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РИА Новости
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Жертва фотоиндустрии: челябинский ветеринар спасает львенка
Львенок Симба работал "реквизитом" на сочинских пляжах. Потом малыш заболел, и его увезли в Дагестан. Ветеринар Карен Даллакян узнал о нем из соцсетей, собрал команду и отправился на спасение. Сейчас Симба под наблюдением доктора в его челябинской клинике: он получает уход, лечение и необходимое питание.
2020-07-23T15:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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челябинск, африка, животные, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости.
Львенка Симбу, которому в Челябинске
вылечили сломанные лапы, перевезут на постоянное проживание в Танзанию в конце сентября, сообщается на странице фонда зоозащиты "Спаси меня" в Facebook
.
Ветврач и руководитель фонда Карен Даллакян ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками рассказал о спасении во время карантина львенка Симбы со сломанными задними лапами. Животное было доставлено на лечение в Челябинск из Дагестана. Полиция начала проверки.
"Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. Рассмотрели 13 запросов, в том числе из ЮАР… Мы выбрали Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов. В дикой природе там живут более 8 тысяч гривастых хищников. В избранном реабилитационном центре работают высококвалифицированные, добрые, любящие животных доктора, которые будут заботиться о Симбе 24/7", - приводится в сообщении фонда слова гендиректора туристической компании So.Travel Юлии Агаевой.
Она уточнила, что площадь центра – 144 гектара, Симбе будут принадлежать два гектара. По ее словам, его вольер не станут огораживать заборами, возможно, вместе с ним будет жить лев-компаньон.
"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно быстрее оформить необходимые разрешения и вывезти… до начала холодов", - пояснила она. Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября, добавляется в сообщении фонда.
"Я думаю провести в Танзании месяц для обмена опытом с немецкими докторами центра… Для специалистов центров реабилитации диких животных особенно интересно выпускать представителей фауны в естественную среду обитания. Ведь для нас это самая большая награда за работу. Мы также планируем организовать в Танзании встречу с международными фондами, чтобы обсудить актуальные проблемы животного мира", - цитируются в сообщении слова Даллакяна.