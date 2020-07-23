Вылеченного в Челябинске львенка увезут в Танзанию

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Львенка Симбу, которому в Львенка Симбу, которому в Челябинске вылечили сломанные лапы, перевезут на постоянное проживание в Танзанию в конце сентября, сообщается на странице фонда зоозащиты "Спаси меня" в Facebook

Ветврач и руководитель фонда Карен Даллакян ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками рассказал о спасении во время карантина львенка Симбы со сломанными задними лапами. Животное было доставлено на лечение в Челябинск из Дагестана. Полиция начала проверки.

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"Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. Рассмотрели 13 запросов, в том числе из ЮАР… Мы выбрали Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов. В дикой природе там живут более 8 тысяч гривастых хищников. В избранном реабилитационном центре работают высококвалифицированные, добрые, любящие животных доктора, которые будут заботиться о Симбе 24/7", - приводится в сообщении фонда слова гендиректора туристической компании So.Travel Юлии Агаевой.

Она уточнила, что площадь центра – 144 гектара, Симбе будут принадлежать два гектара. По ее словам, его вольер не станут огораживать заборами, возможно, вместе с ним будет жить лев-компаньон.

"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно быстрее оформить необходимые разрешения и вывезти… до начала холодов", - пояснила она. Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября, добавляется в сообщении фонда.