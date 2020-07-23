Красноярский губернатор рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске

КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Длина трубопровода, который строят для откачки водно-топливной смеси в районе разлива дизтоплива в Норильске, составит 35 километров, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
В четверг полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло с участием главы региона Александром Уссом провел в Красноярске совещание по экологическим инцидентам на севере края.
"Участники совещания заслушали доклады о ликвидации последствий ЧП в Норильске. Завершены два этапа – по локализации разлива топлива и сбору основного объема загрязненного грунта и водно-топливной смеси. Сейчас идет сбор сорбирующей пленки с поверхности водных объектов, а также строительство двух веток трубопровода протяженностью 35 километров для откачки водно-топливной смеси", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, длина смонтированного трубопровода составляет по данным на четверг 26 километров 100 метров.
22 июля, 12:34Мишустин оценил ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Усс подчеркнул, что необходимо усилить контроль со стороны федеральных и краевых ведомств за ситуацией в Норильске.
"Минэкологии края откроет в Норильске свое представительство, и в ближайшее время там появятся наши экологи, которые будут и обеспечивать контроль, наряду с Росприроднадзором, и фиксировать инциденты, которые там происходят. Нам принципиально важно, чтобы финансовые средства, связанные с возмещением причиненного ущерба, были использованы исключительно для восстановления экосистемы красноярского Севера, пошли именно в Норильск", - сказал губернатор.
Ранее Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые, в частности, позволяют зачислить возмещения от "Норникеля" за ЧП в Норильске в федеральный бюджет.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.