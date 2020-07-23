Красноярский губернатор рассказал о ликвидации последствий ЧП в Норильске

КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Длина трубопровода, который строят для откачки водно-топливной смеси в районе разлива дизтоплива в Длина трубопровода, который строят для откачки водно-топливной смеси в районе разлива дизтоплива в Норильске , составит 35 километров, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края

"Участники совещания заслушали доклады о ликвидации последствий ЧП в Норильске. Завершены два этапа – по локализации разлива топлива и сбору основного объема загрязненного грунта и водно-топливной смеси. Сейчас идет сбор сорбирующей пленки с поверхности водных объектов, а также строительство двух веток трубопровода протяженностью 35 километров для откачки водно-топливной смеси", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, длина смонтированного трубопровода составляет по данным на четверг 26 километров 100 метров.

Усс подчеркнул, что необходимо усилить контроль со стороны федеральных и краевых ведомств за ситуацией в Норильске.

"Минэкологии края откроет в Норильске свое представительство, и в ближайшее время там появятся наши экологи, которые будут и обеспечивать контроль, наряду с Росприроднадзором , и фиксировать инциденты, которые там происходят. Нам принципиально важно, чтобы финансовые средства, связанные с возмещением причиненного ущерба, были использованы исключительно для восстановления экосистемы красноярского Севера, пошли именно в Норильск", - сказал губернатор.

Ранее Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые, в частности, позволяют зачислить возмещения от "Норникеля" за ЧП в Норильске в федеральный бюджет.