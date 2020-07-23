Глава Евросовета отругал парламентариев, критикующих итоги саммита ЕС

"Речь идет не о деньгах, а о ценностях, о направлении движения, которое мы выбираем для всего нашего европейского проекта. Это уникальный и беспрецедентный для всего мира проект: 450 миллионов граждан из 27 самых разных государств, объединенных общими ценностями, стремлением двигаться вперед. Я слышал жалкие слова от экстремистских партий. Вы выбираете отступление, вы выбираете ненависть, разделение. Мы выбираем - толерантность, открытость и общность", - эмоционально жестикулируя, заявил Мишель.

"Это грустный день для вас и счастливый день для Европы и европейцев", - добавил глава Евросовета.

Депутаты-евроскептики в ходе пленарного заседания подвергли многолетний финплан критике, настаивая на том, что он предполагает множество жертв для европейских государств и ляжет тяжелым бременем на будущие поколения.

В минувший вторник в Брюсселе после четырехдневных дискуссий завершился саммит лидеров ЕС. Они договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия первоначально предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге, под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия), конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро - субсидии, 360 миллиардов - займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.