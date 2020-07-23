Глава Евросовета отругал парламентариев, критикующих итоги саммита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в четверг перед обсуждающими итоги саммита ЕС депутатами Европейского парламента, отругал парламентариев, критикующих достигнутое лидерами 27 европейских стран соглашение по фонду восстановления и многолетнему бюджету.
В четверг в Европарламенте проходит внеочередное пленарное заседание, посвященное обсуждению итогов завершившегося 21 июля саммита ЕС, на котором лидеры 27 стран союза утвердили пакет для восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, который включает фонд восстановления объемом 750 миллиардов евро и многолетний финансовый план размером 1,074 триллиона евро. Теперь предстоят консультации с Европарламентом, без одобрения которого решение по бюджетному плану не может вступить в силу. Выступая перед депутатами, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвали их сыграть ключевую роль в запуске восстановления Европы.
"Речь идет не о деньгах, а о ценностях, о направлении движения, которое мы выбираем для всего нашего европейского проекта. Это уникальный и беспрецедентный для всего мира проект: 450 миллионов граждан из 27 самых разных государств, объединенных общими ценностями, стремлением двигаться вперед. Я слышал жалкие слова от экстремистских партий. Вы выбираете отступление, вы выбираете ненависть, разделение. Мы выбираем - толерантность, открытость и общность", - эмоционально жестикулируя, заявил Мишель.
"Это грустный день для вас и счастливый день для Европы и европейцев", - добавил глава Евросовета.
Накануне заседания глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что депутаты одобряют принятый на саммите ЕС план восстановления, но считают необходимым внести изменения в многолетний финплан. В частности, депутаты выступают против сокращения финансирования исследовательских программ союза. Сассоли также подчеркнул, что принятый на саммите пакет для восстановления экономики Евросоюза нуждается в дальнейшем обсуждении между тремя европейскими институтами: парламентом, комиссией и руководством Евросовета, включая временно председательствующую в ЕС Германию.
Депутаты-евроскептики в ходе пленарного заседания подвергли многолетний финплан критике, настаивая на том, что он предполагает множество жертв для европейских государств и ляжет тяжелым бременем на будущие поколения.
22 июля, 12:53Европарламент скорректирует многолетний бюджет ЕС
В минувший вторник в Брюсселе после четырехдневных дискуссий завершился саммит лидеров ЕС. Они договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия первоначально предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге, под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия), конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро - субсидии, 360 миллиардов - займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.