Названы самые распространенные причины ожирения

"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем? Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.