Названы самые распространенные причины ожирения

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения.
Среди основных специалист назвала:
—сахарный диабет;
—малоподвижный образ жизни;
—употребление высококалорийных продуктов.
20 июля, 08:56Назван простой продукт, помогающий похудеть
Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где доля людей с лишним весом может достигать сорока процентов.
Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела, а 25 процентов вовсе страдают ожирением. Он предупредил, что лишний вес может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
22 июля, 12:00Правда тела"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.