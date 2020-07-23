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Названы самые распространенные причины ожирения
Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:40
россия
марина макиша
виктор тутельян
здоровье
российская академия наук
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, марина макиша, виктор тутельян, здоровье, российская академия наук

Названы самые распространенные причины ожирения

15:40 23.07.2020 (обновлено: 16:40 23.07.2020)
4486
© Фото : fitkiss.clubЖенщина с лишним весом
Женщина с лишним весом
© Фото : fitkiss.club
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Диетолог Марина Макиша в комментарии "Звезде" перечислила несколько причин ожирения.
Среди основных специалист назвала:
сахарный диабет;
малоподвижный образ жизни;
употребление высококалорийных продуктов.
Человек на весах
20 июля, 08:56
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где доля людей с лишним весом может достигать сорока процентов.
Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу тела, а 25 процентов вовсе страдают ожирением. Он предупредил, что лишний вес может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Правда тела. Что такое жир, и почему мы толстеем?
22 июля, 12:00Правда тела
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?Скрывает "кубики" на животе, сбрасывает в кровь токсины, скапливается не только на талии и бедрах, но и вокруг внутренних органов, вызывает одышку и может спровоцировать инфаркт. Особые приметы: почти невозможно "убить". Что такое жир и для чего он задуман природой? Изучаем "врага", чтобы понять, как с ним эффективно бороться.
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РоссияМарина МакишаВиктор ТутельянЗдоровьеРоссийская академия наук
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