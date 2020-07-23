Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574797720.html
Матвиенко рассказала, как проведет отпуск
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко намерена провести отпуск в России, среди планов - отдых на морском побережье. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e4bfc24a546f36b2625adaa1fff9c91b.jpg
https://ria.ru/20200722/1574720258.html
https://ria.ru/20200722/1574732858.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e4bfc24a546f36b2625adaa1fff9c91b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7b4061d1f651eccb7261a3f6c4d9c326.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_cda53f41824c6cd24199c9846411593b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко рассказала, как проведет отпуск

15:18 23.07.2020
513
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко намерена провести отпуск в России, среди планов - отдых на морском побережье.
"Буду отдыхать в России, отпуск начнется с Санкт-Петербурга, с военно-морского парада", - сказала Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов на итоговом брифинге в четверг.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
22 июля, 14:57
Голикова рассказала о планах на отпуск
Она призналась, что очень хочет на море. "Плаваю 2-2,5 часа каждый день - это мое хобби. Люблю море и плаваю с головой, без прически, не крашусь, шорты, майка, это моя мечта", - рассказала она.
Сенатор пояснила, что для отдыха предпочитает Крым.
Вместе с тем, даже в отпуске спикер Совета Федерации будет продолжать работать.
"Будут заседания Совета безопасности, будет привозиться почта", - сказала она.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
22 июля, 17:09
Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
91100014
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 тысячи
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
S7 прокомментировала данные об увольнении 60% пермских пилотов
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Тест на коронавирус
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 11 116
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
Таблетки
Biocad начал продажи первого препарата для лечения меланомы кожи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, во сколько Белоруссии обошлась борьба с COVID-19
Катание на гидроцикле
В Пермском крае подросток утонул во время катания на гидроцикле
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о планах на отпуск
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Саудовский король перенес операцию по удалению желчного пузыря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния