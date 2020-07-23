https://ria.ru/20200723/1574797720.html
Матвиенко рассказала, как проведет отпуск
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко намерена провести отпуск в России, среди планов - отдых на морском побережье. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:18
2020-07-23T15:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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https://ria.ru/20200722/1574720258.html
https://ria.ru/20200722/1574732858.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e4bfc24a546f36b2625adaa1fff9c91b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество