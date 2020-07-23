Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений

По его словам, изначально он не хотел подавать иск. "Обычно я не обращаю внимание на эту грязь,... я в принципе не хотел подавать иск еще вчера, потому что я сначала прочитал в прессе, что он там сказал, но когда я посмотрел видео, когда, самое страшное, его посмотрела моя супруга, которая на седьмом месяце беременности, она очень расстроилась и расплакалась. И я посчитал своей обязанностью защитить свою честь, честь своей семьи и партии", - отметил Сурайкин.