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Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:08
максим сурайкин
коммунисты россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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максим сурайкин, коммунисты россии, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, общество

Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений

15:08 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
 Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по этике Госдумы РФ после оскорблений в его адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В среду на пленарном заседании Госдумы Зюганов во время выступления нецензурно высказался в адрес главы "Коммунистов России". Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что говорить такие слова в адрес Сурайкина "неправильно".
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"Сегодня подал иск... Мы приняли решение подготовить иск о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, принуждении судебным решением принести публичные извинения и также мое обращение в комиссию по этике Государственной думы РФ", - сказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, изначально он не хотел подавать иск. "Обычно я не обращаю внимание на эту грязь,... я в принципе не хотел подавать иск еще вчера, потому что я сначала прочитал в прессе, что он там сказал, но когда я посмотрел видео, когда, самое страшное, его посмотрела моя супруга, которая на седьмом месяце беременности, она очень расстроилась и расплакалась. И я посчитал своей обязанностью защитить свою честь, честь своей семьи и партии", - отметил Сурайкин.
Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииКПРФГосдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановОбщество
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