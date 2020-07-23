https://ria.ru/20200723/1574797049.html
Сурайкин подал иск против Зюганова из-за нецензурных оскорблений
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:08
2020-07-23T15:08
максим сурайкин
коммунисты россии
кпрф
госдума рф
вячеслав володин
геннадий зюганов
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим сурайкин, коммунисты россии, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Председатель ЦК партии "Коммунисты России
" Максим Сурайкин сообщил, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по этике Госдумы РФ
после оскорблений в его адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова
.
В среду на пленарном заседании Госдумы Зюганов во время выступления нецензурно высказался в адрес главы "Коммунистов России". Спикер ГД Вячеслав Володин
заявил, что говорить такие слова в адрес Сурайкина
"неправильно".
"Сегодня подал иск... Мы приняли решение подготовить иск о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, принуждении судебным решением принести публичные извинения и также мое обращение в комиссию по этике Государственной думы РФ", - сказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, изначально он не хотел подавать иск. "Обычно я не обращаю внимание на эту грязь,... я в принципе не хотел подавать иск еще вчера, потому что я сначала прочитал в прессе, что он там сказал, но когда я посмотрел видео, когда, самое страшное, его посмотрела моя супруга, которая на седьмом месяце беременности, она очень расстроилась и расплакалась. И я посчитал своей обязанностью защитить свою честь, честь своей семьи и партии", - отметил Сурайкин.