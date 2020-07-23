Жителю Волгограда дали 17,5 лет колонии строгого режима за педофилию

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Ранее судимого за педофилию жителя Волгограда приговорили к 17,5 лет колонии строгого режима за аналогичное преступление, совершенное над тремя девочками, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, 60-летний житель Волгограда, который отсидел 12 лет за сексуальное насилие над ребенком, в мае и августе 2019 года знакомился с маленькими девочками, представляясь им то почтальоном, то врачом, а затем уводил в укромное место. В одном из случаев преступление, сообщает СК, мужчина совершил в квартире девочки. Следователям удалось доказать его причастность к насилию в отношении трех девочек в возрасте 7, 9 и 12 лет.
В четверг суд признал его виновным по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также "незаконное проникновение в жилище".
"Волгоградский областной суд приговорил виновного к 17,5 годам лишения свободы, отбывать которые он будет исправительной колонии особого режима", - сообщила Рудник.