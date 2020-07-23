Жителю Волгограда дали 17,5 лет колонии строгого режима за педофилию

В четверг суд признал его виновным по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также "незаконное проникновение в жилище".