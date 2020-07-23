https://ria.ru/20200723/1574796761.html
Матвиенко: Россия до конца года может начать производить вакцину от COVID
Россия до конца года уже может начать производить вакцину для граждан, все желающие смогут сделать прививки, заявила спикер совета Федерации Валентина... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:06
2020-07-23T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф