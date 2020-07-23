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Матвиенко: Россия до конца года может начать производить вакцину от COVID
Россия до конца года уже может начать производить вакцину для граждан, все желающие смогут сделать прививки, заявила спикер совета Федерации Валентина... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:06
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф

Матвиенко: Россия до конца года может начать производить вакцину от COVID

15:06 23.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия до конца года уже может начать производить вакцину для граждан, все желающие смогут сделать прививки, заявила спикер совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если всё дальше пойдет в таком же ключе, я полагаю, что до конца года мы можем уже производить вакцину, и все желающие граждане смогут получать прививки", - сказала она на пресс-конференции.
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При этом спикер Совфеда отметила, что коронавирус до конца не исследован, и в медицинском и исследовательском сообществах нет единых подходов и единого мнения по этому вопросу.
"Будем следить за развитием. Но мы точно первая страна, которая заявила о вакцинах, которые прошли клинические испытания", - сказала Матвиенко.
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