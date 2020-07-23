Рособрнадзор рассказал, как прошла устная часть ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сдача устной части единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба Сдача устной части единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение"), которую участники ЕГЭ сдавали 22 и 23 июля, прошла без сбоев, в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЕГЭ проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Добавляется, что на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку было зарегистрировано более 95 тысяч человек, по другим языкам – от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.

Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 2 августа.