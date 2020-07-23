https://ria.ru/20200723/1574796234.html
Рособрнадзор рассказал, как прошла устная часть ЕГЭ по иностранным языкам
Сдача устной части единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:00
2020-07-23T15:06
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Сдача устной части единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение"), которую участники ЕГЭ сдавали 22 и 23 июля, прошла без сбоев, в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ЕГЭ проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.
Добавляется, что на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку было зарегистрировано более 95 тысяч человек, по другим языкам – от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.
Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 2 августа.
Основной период ЕГЭ 2020 года завершат резервные дни для сдачи экзаменов, которые пройдут 24 и 25 июля.