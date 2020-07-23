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Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко
29 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную последним законодательным изменениям в области защиты детства.
2020-07-23T14:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574795839.jpg?1595505456
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анонсы

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

14:57 23.07.2020
12
29 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященную последним законодательным изменениям в области защиты детства.
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В ходе мероприятия будет рассказано о процессе подготовки школ к новому учебному году, прокомментированы изменения, внесенные в федеральный закон "Об образовании", освещены вопросы организации питания детей в школах и дошкольных учреждениях. Отдельно будет затронута тема детского летнего отдыха в условиях выхода из пандемии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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