Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

В ходе мероприятия будет рассказано о процессе подготовки школ к новому учебному году, прокомментированы изменения, внесенные в федеральный закон "Об образовании", освещены вопросы организации питания детей в школах и дошкольных учреждениях. Отдельно будет затронута тема детского летнего отдыха в условиях выхода из пандемии.