Матвиенко оценила обвинения Британии во "вмешательстве России"

Шотландский флаг с надписью "Да" в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому. Архивное фото

Шотландский флаг с надписью "Да" в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому

"Конечно же, это очередная попытка демонизировать Россию. При этом Brexit не затрагивают, не приписали нас туда, а вспомнили о референдуме 2014 года. То есть британцы между собой разбираются, а все равно виновата Россия - вообще-то, несолидно для такой страны", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.

По ее словам, Россия не собирается оправдываться, "даже комментировать это не стоит, потому что это уже на грани каких-то таких топорных стереотипов".

Матвиенко отметила, что эти обвинения бездоказательны и непонятно, "при чем там Россия". "Как можно это комментировать? Это линия на сдерживание России", - добавила спикер СФ.

Спикер Совета Федерации отметила, что такая политика абсолютно понятна - "назначили во всем виноватой Россию".

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.