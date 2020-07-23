https://ria.ru/20200723/1574795768.html
Матвиенко оценила обвинения Британии во "вмешательстве России"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала попыткой "демонизировать" Россию обвинения Великобритании во "вмешательстве" Москвы во внутренние дела этой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:57
2020-07-23T14:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, шотландия, великобритания, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
назвала попыткой "демонизировать" Россию обвинения Великобритании
во "вмешательстве" Москвы
во внутренние дела этой страны.
"Конечно же, это очередная попытка демонизировать Россию. При этом Brexit не затрагивают, не приписали нас туда, а вспомнили о референдуме 2014 года. То есть британцы между собой разбираются, а все равно виновата Россия - вообще-то, несолидно для такой страны", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.
По ее словам, Россия не собирается оправдываться, "даже комментировать это не стоит, потому что это уже на грани каких-то таких топорных стереотипов".
Матвиенко отметила, что эти обвинения бездоказательны и непонятно, "при чем там Россия". "Как можно это комментировать? Это линия на сдерживание России", - добавила спикер СФ.
Спикер Совета Федерации отметила, что такая политика абсолютно понятна - "назначили во всем виноватой Россию".
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии
2014 года, однако не располагают доказательствами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.